Список найпоширеніших продуктів з магазину, які можуть бути заражені патогенними бактеріями
Джерело:Everyday Health
Харчові отруєння досить неприємна річ, яка може не лише погіршити ваше самопочуття, а й негативно вплинути на здоров'я у перспективі. Зокрема, погіршити мікрофлору кишківника, послабити імунітет і спровокувати інші небажанні стани.
Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) опублікувало список з 200 заражених мікробами харчових продуктів, які довелося відкликати з роздрібної торговельної мережі у Штатах, оскільки вони найчастіше провокували харчові отруєння.
Дивіться також Зимові суперфуди: що найкориснішого можна зʼїсти в холодну пору рокуВажливо! Найпоширенішими патогенами, які зустрічаються у харчових продуктах і можуть спричинити не тільки хворобу, а й смерть, визнані: сальмонела, кишкова паличка, норовірус, Clostridium perfringens, кампілобактер і лістерія.
Зазначають, що унаслідок отруєння цими збудниками щороку потрапляють до лікарні приблизно 26 500 американців, сотні помирають.
Перелік продуктів, які можуть бути заражені бактеріями
- М'ясо, включаючи фарш з індички
FDA фіксують випадки стійкості антибіотиків у м'ясі, яке продається у супермаркетах. І кишкова паличка, і сальмонела, і Enterococci, висіяні в ньому, виявилися стійкими майже до всіх антибіотиків, які тестували вчені.
- Диня, розрізана навпіл
Лістерія, яка містилась в дині-канталупі, у 2011 році стала причиною смерті 33 людей, 143 особи були госпіталізовані у 28 штатах США.
Бактерія лістерія небезпечна, адже вона живе в ґрунті і заражає диню як всередині, так і зовні. Ба більше, вона продовжує "цвісти" при низьких температурах, зокрема, у холодильнику.
- Шпинат та інша листова зелень
Листова зелень – ледь не в топі цього списку продуктів, які можуть бути зараженими патогенними бактеріями. За даними Центру науки в суспільних інтересах (CSPI), усе тому, що ми їмо її сирою. Тож її необхідно ретельно мити перед вживанням.Важливо! Стежте за тим, щоб не мити м'ясо та зелень в одній раковині та не різати їх на одній кухонній дошці.
- Яйця
Яйця провокують сотні спалахів харчових захворювань. Зараження яєць майже завжди відбувається через бактерії сальмонели. Найбільш поширений вид сальмонели вражає яєчники курей-несушок.
Найкращий спосіб захистити себе – варити яйця вкруту, щоб вони не були м'якими або рідкими.
- Риба, устриці і м'які сири
Попри поширену думку, що тунець не слід споживати через ртуть, яку він може приховувати, у контексті харчових отруєнь його небезпека в природному токсин – скомбротоксині. Він може накопичуватися в м'ясі тунця (та іншої риби), якщо після того, як риба була виловлена, її зберігали у недостатньо холодному середовищі.
Погіршує ситуацію й те, що позбутись його неможливо під час приготування, під дією високих температур.
Щодо м'яких сирів, зокрема фети і брі, то пастеризація, процес нагрівання сиру до температури, яка вбиває хвороботворні бактерії, робить сир безпечнішим, але багато сирів непастеризовані.
Ягоди
Ягоди можуть бути заражені циклоспорою, а також вірусом гепатиту А. Ягоди пов’язують із щонайменше двома десятками спалахів харчових інфікувань.
Щоб зменшити ризик зараження, слідкуйте за термінами придатності та навчіться безпечно готувати та зберігати їжу.