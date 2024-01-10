Список найпоширеніших продуктів з магазину, які можуть бути заражені патогенними бактеріями

Харчові отруєння досить неприємна річ, яка може не лише погіршити ваше самопочуття, а й негативно вплинути на здоров'я у перспективі. Зокрема, погіршити мікрофлору кишківника, послабити імунітет і спровокувати інші небажанні стани.

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) опублікувало список з 200 заражених мікробами харчових продуктів, які довелося відкликати з роздрібної торговельної мережі у Штатах, оскільки вони найчастіше провокували харчові отруєння.

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Важливо! Найпоширенішими патогенами, які зустрічаються у харчових продуктах і можуть спричинити не тільки хворобу, а й смерть, визнані: сальмонела, кишкова паличка, норовірус, Clostridium perfringens, кампілобактер і лістерія.

Зазначають, що унаслідок отруєння цими збудниками щороку потрапляють до лікарні приблизно 26 500 американців, сотні помирають.

Перелік продуктів, які можуть бути заражені бактеріями

М'ясо, включаючи фарш з індички

FDA фіксують випадки стійкості антибіотиків у м'ясі, яке продається у супермаркетах. І кишкова паличка, і сальмонела, і Enterococci, висіяні в ньому, виявилися стійкими майже до всіх антибіотиків, які тестували вчені.

Диня, розрізана навпіл

Лістерія, яка містилась в дині-канталупі, у 2011 році стала причиною смерті 33 людей, 143 особи були госпіталізовані у 28 штатах США.

Бактерія лістерія небезпечна, адже вона живе в ґрунті і заражає диню як всередині, так і зовні. Ба більше, вона продовжує "цвісти" при низьких температурах, зокрема, у холодильнику.

Шпинат та інша листова зелень

Листова зелень – ледь не в топі цього списку продуктів, які можуть бути зараженими патогенними бактеріями. За даними Центру науки в суспільних інтересах (CSPI), усе тому, що ми їмо її сирою. Тож її необхідно ретельно мити перед вживанням.

Яйця

! Стежте за тим, щоб не мити м'ясо та зелень в одній раковині та не різати їх на одній кухонній дошці.

Яйця провокують сотні спалахів харчових захворювань. Зараження яєць майже завжди відбувається через бактерії сальмонели. Найбільш поширений вид сальмонели вражає яєчники курей-несушок.

Найкращий спосіб захистити себе – варити яйця вкруту, щоб вони не були м'якими або рідкими.

Риба, устриці і м'які сири

Попри поширену думку, що тунець не слід споживати через ртуть, яку він може приховувати, у контексті харчових отруєнь його небезпека в природному токсин – скомбротоксині. Він може накопичуватися в м'ясі тунця (та іншої риби), якщо після того, як риба була виловлена, її зберігали у недостатньо холодному середовищі.

Погіршує ситуацію й те, що позбутись його неможливо під час приготування, під дією високих температур.

Щодо м'яких сирів, зокрема фети і брі, то пастеризація, процес нагрівання сиру до температури, яка вбиває хвороботворні бактерії, робить сир безпечнішим, але багато сирів непастеризовані.

Ягоди

Ягоди можуть бути заражені циклоспорою, а також вірусом гепатиту А. Ягоди пов’язують із щонайменше двома десятками спалахів харчових інфікувань.

Щоб зменшити ризик зараження, слідкуйте за термінами придатності та навчіться безпечно готувати та зберігати їжу.