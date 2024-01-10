Список найпоширеніших продуктів з магазину, які можуть бути заражені патогенними бактеріями

10 січня 2024, 13:49
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Джерело:

Everyday Health

Харчові отруєння досить неприємна річ, яка може не лише погіршити ваше самопочуття, а й негативно вплинути на здоров'я у перспективі. Зокрема, погіршити мікрофлору кишківника, послабити імунітет і спровокувати інші небажанні стани.

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) опублікувало список з 200 заражених мікробами харчових продуктів, які довелося відкликати з роздрібної торговельної мережі у Штатах, оскільки вони найчастіше провокували харчові отруєння. 

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Важливо! Найпоширенішими патогенами, які зустрічаються у харчових продуктах і можуть спричинити не тільки хворобу, а й смерть, визнані: сальмонела, кишкова паличка, норовірус, Clostridium perfringens, кампілобактер і лістерія. 

Зазначають, що унаслідок отруєння цими збудниками щороку потрапляють до лікарні приблизно 26 500 американців, сотні помирають.

Перелік продуктів, які можуть бути заражені бактеріями

  • М'ясо, включаючи фарш з індички

FDA фіксують випадки стійкості антибіотиків у м'ясі, яке продається у супермаркетах. І кишкова паличка, і сальмонела, і Enterococci, висіяні в ньому, виявилися стійкими майже до всіх антибіотиків, які тестували вчені.

  • Диня, розрізана навпіл

Лістерія, яка містилась в дині-канталупі, у 2011 році стала причиною смерті 33 людей, 143 особи були госпіталізовані у 28 штатах США.

Бактерія лістерія небезпечна, адже вона живе в ґрунті і заражає диню як всередині, так і зовні. Ба більше, вона продовжує "цвісти" при низьких температурах, зокрема, у холодильнику. 

  • Шпинат та інша листова зелень

Листова зелень – ледь не в топі цього списку продуктів, які можуть бути зараженими патогенними бактеріями. За даними Центру науки в суспільних інтересах (CSPI), усе тому, що ми їмо її сирою. Тож її необхідно ретельно мити перед вживанням.

Важливо! Стежте за тим, щоб не мити м'ясо та зелень в одній раковині та не різати їх на одній кухонній дошці.
  • Яйця

Яйця провокують сотні спалахів харчових захворювань. Зараження яєць майже завжди відбувається через бактерії сальмонели. Найбільш поширений вид сальмонели вражає яєчники курей-несушок.

Найкращий спосіб захистити себе – варити яйця вкруту, щоб вони не були м'якими або рідкими. 

  • Риба, устриці і м'які сири

Попри поширену думку, що тунець не слід споживати через ртуть, яку він може приховувати, у контексті харчових отруєнь його небезпека в природному токсин – скомбротоксині. Він може накопичуватися в м'ясі тунця (та іншої риби), якщо після того, як риба була виловлена, її зберігали у недостатньо холодному середовищі.

Погіршує ситуацію й те, що позбутись його неможливо під час приготування, під дією високих температур. 

Щодо м'яких сирів, зокрема фети і брі, то пастеризація, процес нагрівання сиру до температури, яка вбиває хвороботворні бактерії, робить сир безпечнішим, але багато сирів непастеризовані.

Ягоди

Ягоди можуть бути заражені циклоспорою, а також вірусом гепатиту А. Ягоди пов’язують із щонайменше двома десятками спалахів харчових інфікувань.

Щоб зменшити ризик зараження, слідкуйте за термінами придатності та навчіться безпечно готувати та зберігати їжу.

Автор: Анастасія Лукашевська