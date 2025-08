Якщо ви хочете схуднути в животі, найімовірніше, мова йде про вісцелярний жир. Насправді не існує чарівного продукту, який знищить жир на животі за 10 днів. Однак, є продукти, які можуть сприяти схудненню у перспективі, і ось чому.

Дєтологиня Тара Коллінгвуд, співавторка книги Flat Belly Cookbook for Dummies розповіла для Eat This, Not That, які продукти допоможуть вам позбутися вісцерального жиру. Хоч і наголосила, що передусім потрібен стабільний дефіцит калорій, рух і час, інформує 24 Канал.

Водночас деякі продукти можуть допомогти вам у цьому процесі, бо знижують апетит, стабілізують рівень цукру в крові та покращують метаболізм.

Які продукти вживати для боротьби з вісцеральним жиром?

Овочі з високим вмістом клітковини

Броколі, шпинат, капуста кейл – ці зелені овочі не лише корисні, а й створюють відчуття ситості, знижуючи загальне споживання калорій. Шпинат легко додати в смузі чи салат.

Бобові

Нут, сочевиця, квасоля – багаті на білок і клітковину, завдяки чому регулюють апетит і тримають рівень цукру стабільним.

Нежирні джерела білка

Курятина, риба, яйця, тофу – ці продукти допомагають зберегти м’язову масу під час схуднення.

Цільнозернові продукти

Вівсянка, коричневий рис, кіноа – "правильні" вуглеводи, які забезпечують енергією, допомагають контролювати голод і покращують рівень глюкози в крові.

Горіхи (у міру)

Мигдаль, волоський горіх чи кеш’ю – усі ці горіхи чудове джерело здорових жирів, що можуть зменшити тягу до перекусів. Але не забувайте про помірність, адже усі горіхи досить калорійні.

Жирна риба

Лосось, сардини, скумбрія багаті омега-3, які допомагають зменшити запалення, пов’язане з вісцеральним жиром.

Зелений чай

Завдяки катехінам, антиоксидантам зеленого чаю, можна трохи прискорити спалювання жиру – особливо в поєднанні з тренуваннями.

Грецький йогурт

Білковий, ситний і ніжний. Обирайте натуральний без цукру й додавайте ягоди або горіхи для смаку.

Ягоди

Чорниця, малина, полуниця, ожина – усі ягоди низькокалорійні, натомість містять дуже багато антиоксидантів і клітковину. Ще одна перевага ягід – не містять багато цукру, на відмінно від фруктів.

Авокадо

Містить мононенасичені жири, які сприяють ситості. Додавайте шматочок у салати або тост на сніданок, але не слід їсти ціле авокадо, візьміть лише частинку.

Прянощі: чилі та кайєнський перець

Завдяки капсаїцину ці спеції можуть злегка підвищувати витрати енергії. Їх легко додати в страви без шкоди для калорійності.