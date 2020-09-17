Проблеми з пам'яттю найчастіше трапляється у старшому віці, однак молоді люди також нерідко відчувають забудькуватість. Є кілька дієвих і простих рекомендацій, які допоможуть тренувати пам’ять та покращувати когнітивні навички.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що робити, якщо страждаєте від забудькуватості

Їжте повноцінну та корисну їжу

В раціоні обов’язково мають бути фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи та насіння, а також рослинні олії, жирна риба (оселедець, скумбрія), птиця та молочні продукти.

"Зменште споживання тваринних жирів та червоного м’яса. Не пропускайте прийомів їжі, але не переїдайте", – зазначила Супрун.

За її словами, солодка і жирна їжа дають тимчасове задоволення, водночас вони роблять людей кволими та сонливими.

Пийте воду

Для роботи мозку потрібно достатньо пити, адже навіть незначне зневоднення призводить до різкого погіршення здатності думати.

"Вода, чай, узвар, несолодкий лимонад, соковиті фрукти та овочі підходять для підтримки водного балансу на належному рівні", – додала міністерка.

Постійно рухайтеся

Коли людина рухається, в її мозку виділяється фактор росту нервів BDNF та покращується кровообіг, що сприяє виживанню нейронів і встановленню між ними зв’язків. Це підтримує пам’ять і дозволяє вчитись новому.

Рух не дає гинути нейронам і підтримує нейропластичність. Це важливо робити у будь-якому віці. Літнім людям вони особливо важливі, адже можуть сповільнити зниження розумових функцій та розвиток деменції,

– заявила Уляна Супрун.

Піклуйтеся про повноцінний сон

Здоровий сон — це 7-9 годин міцного сну та нормальний графік, коли виходить лягати і вставати в однаковий час.

Відмовтеся від алкоголю

Алкоголь змінює роботу генів, залучених в обмін холестерину, підтримання цілісності судин, а також тієї ж нейропластичності.

Супрун наголосила, що люди, які зовсім не споживають алкоголь, мають менші шанси розвинути хворобу Альцгеймера, ніж ті, хто регулярно споживає надмірну кількість спиртного.

Не куріть

Куріння запускає вільнорадикальні процеси, і тим самим пошкоджує судини мозку і нейрони, а також це суттєвий фактор ризику розвитку деменції на хвороби Альцгеймера.

Постійно спілкуйтеся

Спілкування – це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам‘яті, яка також покращує когнітивні функції. Спілкування з різними людьми допомагає зміцнити нейронні мережі, сповільнює їх ослаблення в процесі старіння.

Подорожуйте та шукайте нові шляхи

"Освоєння нової місцевості допомагає активувати мозок. Якщо це інша країна, ми маємо повністю перемикнутися та виконати незвичні завдання в новій місцевості — від пошуку шляху додому до покупок в магазині. Схожу вправу можна робити і вдома, наприклад, кожного разу змінювати шлях на роботу чи навмання гуляти вулицями", – пояснила ексглава МОЗ.

Слухайте музику та навчайтеся грати на музичних інструментах

Як написала Уляна Супрун, музика, як і спорт, активують численні ділянки мозку, що відповідають за рух, пам’ять і мову.