Харківщина є одним з лідерів за кількістю нових інфікованих коронавірусом. Крім цього, в лікарнях регіону не вистачає ліжкомісць для хворих на COVID-19. Заступник голови Харківської ОДА відзначив, що для розміщення розглядають більш придатні приміщення, ніж стадіони та концертні зали.

В ефірі 24 каналу Тарас Пастух розповів, що один з готелів в Харкові погодився приймати хворих на COVID-19. Також є низка лікарняних закладів, які можна долучати до надання допомоги інфікованим.

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"Поки що про стадіони, Палаци спорту ми не говоримо. Ми готуємо такі майданчики в крайньому разі", – наголосив він.

За його словами, наразі ситуація в лікарнях дуже складна. В тих медзакладах, в яких було виділено по 100 – 150 ліжок, зараз можуть перебувати 130 – 180 пацієнтів як у Харкові, так і в окремих районах області.

Про перепрофілювання медичних закладів в регіоні

Голова Харківської ОДА повідомив, що зараз триває вирішення питання збільшення ліжок. Зокрема, відбувається контрактування двох лікарень, підпорядкованих Укрзалізниці.

Це дасть можливість збільшити до 700 ліжок у цих двох лікарняних закладах,

– пояснив він.

Крім цього, така робота проводиться з Інститутом терапії імені Малої, який є науковою установою.

"Потрібно зрозуміти: ліжка ми можемо знайти, концентратори ШВЛ можна купити, але питання складніше – хто буде лікувати?", – наголосив Тарас Пастух.

Він підсумував, що станом на зараз лікарських бригад загалом залишилося не так багато.