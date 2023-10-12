Чи можна прискорити ваш метаболізм

Метаболізм, або обмін речовин, є важливим процесом, завдяки якому організм отримує енергію з їжі та використовує її для виконання різноманітних фізіологічних функцій. Метаболізм забезпечує життєдіяльність, включаючи дихання, розумову активність, травлення, кровообіг, регенерацію клітин та підтримання тепла в організмі.

Швидкість метаболізму дійсно може варіюватися серед різних людей, залежно від таких факторів, як вага тіла, вік, стать та генетика. Проте насправді ця різниця не настільки значуща.

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Часто люди вважають, що швидкий метаболізм допомагає спалювати калорії швидше і зберігати струнку фігуру, і тому намагаються дотримуватися різних дієт і вживати певні продукти, які, на їхню думку, активізують обмін речовин.

Проте, реальність складніша. Метаболізм – це складний процес, і повпливати на нього майже неможливо.

На що витрачає калорії організм

Під час процесу метаболізму організм отримує енергію і витрачає її, щоб забезпечити своє функціонування. Навіть у стані спокою, коли людина не рухається, організму все одно потрібна енергія. Ця енергія називається базовим метаболізмом або основним обміном, і він становить значну частину калорій. Метаболізм складається з таких частин:

Базальний метаболізм – це приблизно 65% калорій. Ця частина витрачається на підтримку життєво важливих органів і функцій під час спокою.

Фізична активність – приблизно 25% калорій, споживається під час фізичних навантажень.

Термічний ефект їжі – це приблизно 10% калорій, які ми використовуємо на перетравлення та обробку їжі.

Що впливає на метаболізм

Важливо зазначити, що кожна людина індивідуальна і споживає різну кількість енергії. І хоча вага, стать і вік можуть впливати на швидкість метаболізму, це не єдині чинники, які визначають його швидкість.

Статура. Більші люди або ті, у кого велика маса м'язів, спалюють більше калорій, навіть у спокої. Отже, стереотип, що худорлявість пов'язана зі швидким метаболізмом, помилковий.

Крім того, швидкий метаболізм не завжди призводить до схуднення. Дослідження показують, що люди з надмірною вагою або ожирінням часто мають швидкий метаболізм, оскільки їхнім тілам потрібно більше енергії для функціонування.

Стать. Чоловіки зазвичай потребують більше калорій, ніж жінки того ж віку та статури. Це пояснюється фізіологічними відмінностями, оскільки у чоловіків зазвичай більше м'язів та менше жиру.

Вік. молоді люди спалюють більше калорій завдяки активній м'язовій масі і фізичній активності. Проте з віком м'язова маса зменшується, що призводить до зниження калорійних потреб організму.

Отже, метаболізм – це не причина набору чи втрати ваги, а внутрішній процес організму, на який не можна вплинути ззовні. Можна рухатися більше і тим самим спалювати більше калорій, але на базовий обмін це не вплине. Якщо потрібно позбутися зайвої ваги, потрібно дотримуватися здорової дієти та підвищити фізичну активність, а якщо є проблеми з харчовою поведінкою – звернутися до психотерапевта.