Не гормони і не таблетки: гінекологиня назвала справжні причини, чому не хочеться сексу
- Низьке лібідо часто не пов'язане з гормонами, а викликане способом життя, таким як втома, недосип, і стрес.
- Для покращення сексуального бажання рекомендується налагодити сон, харчування, фізичну активність, зменшити стрес і працювати над стосунками.
Низьке лібідо – не завжди питання гормонів чи "жіночих таблеток". Часто відповідь набагато простіша і виною може бути способі життя.
Які причини низького лібідо?
Про це нагадала гінекологиня Оксана Негрич у себе в блозі, передає 24 Канал. Зокрема, лікарка розклала по поличках головні чинники, що можуть впливати на сексуальне бажання у жінок.
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Секс, який болить – не викликає бажання
"Не варто чекати від організму пристрасті, якщо інтим приносить біль", – пояснює лікарка. За таких умов тіло починає уникати близькості як чогось неприємного. У таких випадках потрібно не "терпіти", а звертатися до гінеколога й з’ясовувати причину дискомфорту.
Жінка-загнаний кінь — це не про лібідо
Постійна втома, недосип, мільйон справ, відсутність нормального харчування – усе це дає організму сигнал: "вижити будь-якою ціною", а не "насолоджуйся". Енергії на сексуальне бажання просто не лишається.
Важливо! Вихід – не романтичні свічки, а сон, їжа, спорт і нормалізація психоемоційного стану.
Проблема – не завжди в гормонах?
"У 99% випадків причина не в гормонах чи дефіцитах", – каже Негрич. Іноді справді можуть знадобитися аналізи чи ліки, але лише після консультації з лікарем.
Існують препарати, які застосовують у період менопаузи або в окремих випадках у репродуктивному віці, проте всі вони мають обмежену ефективність, побічні ефекти та протипокази.
Що робити:
- налагодити сон і відпочинок
- подбати про повноцінне харчування
- займатися фізичною активністю
- зменшити рівень стресу
- працювати над стосунками – не лише в ліжку, а й у побуті
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