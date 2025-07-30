Які причини низького лібідо?

Про це нагадала гінекологиня Оксана Негрич у себе в блозі, передає 24 Канал. Зокрема, лікарка розклала по поличках головні чинники, що можуть впливати на сексуальне бажання у жінок.

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Секс, який болить – не викликає бажання

"Не варто чекати від організму пристрасті, якщо інтим приносить біль", – пояснює лікарка. За таких умов тіло починає уникати близькості як чогось неприємного. У таких випадках потрібно не "терпіти", а звертатися до гінеколога й з’ясовувати причину дискомфорту.

Жінка-загнаний кінь — це не про лібідо

Постійна втома, недосип, мільйон справ, відсутність нормального харчування – усе це дає організму сигнал: "вижити будь-якою ціною", а не "насолоджуйся". Енергії на сексуальне бажання просто не лишається.

Важливо! Вихід – не романтичні свічки, а сон, їжа, спорт і нормалізація психоемоційного стану.

Проблема – не завжди в гормонах?

"У 99% випадків причина не в гормонах чи дефіцитах", – каже Негрич. Іноді справді можуть знадобитися аналізи чи ліки, але лише після консультації з лікарем.

Існують препарати, які застосовують у період менопаузи або в окремих випадках у репродуктивному віці, проте всі вони мають обмежену ефективність, побічні ефекти та протипокази.

Що робити: