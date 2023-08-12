Чому люди втрачають свідомість та які симптоми виникають перед цим станом

Непритомність – поширене влітку явище через задушливі автобуси, натовпи людей на фестивалях та сонячні удари. Пояснюємо, які симптоми вказують на наближення цього стану.

Непритомність – це раптова втрата свідомості на короткий проміжок часу через те, що кров перестає надходити в мозок у нормальному обсязі.

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Причини непритомності

Різке падіння артеріального тиску. Таке може статися, наприклад, при швидкому підйомі з ліжка, якщо судини не встигають адаптуватися до зміни положення тіла.

Таке може статися, наприклад, при швидкому підйомі з ліжка, якщо судини не встигають адаптуватися до зміни положення тіла. Тепловий удар . Коли температура тіла піднімається до небезпечного рівня, організм починає реагувати: дрібні кровоносні судини у шкірі розширюються, що дозволяє більшій кількості крові протікати через неї та збільшувати тепловіддачу з організму. При цьому кров із центральних органів, включаючи мозок, перенаправляється до поверхні шкіри для охолодження. Це може призвести до зменшення кровотоку до мозку.

. Коли температура тіла піднімається до небезпечного рівня, організм починає реагувати: дрібні кровоносні судини у шкірі розширюються, що дозволяє більшій кількості крові протікати через неї та збільшувати тепловіддачу з організму. При цьому кров із центральних органів, включаючи мозок, перенаправляється до поверхні шкіри для охолодження. Це може призвести до зменшення кровотоку до мозку. Гіпоксія. Людині може не вистачати повітря, їй стає задушливо – в цей момент в тканини організму надходить недостатня кількість кисню.

Людині може не вистачати повітря, їй стає задушливо – в цей момент в тканини організму надходить недостатня кількість кисню. Зневоднення. Нестача води в організмі призводить до зменшення об'єму циркулюючої крові, через що живлення мозку може бути недостатнім.

Нестача води в організмі призводить до зменшення об'єму циркулюючої крові, через що живлення мозку може бути недостатнім. Емоційна чи фізична перенапруга. Організм захищається від стресу, "вимикаючись".

Організм захищається від стресу, "вимикаючись". Отруєння алкоголем чи передозування наркотиками. Пригнічення центральної нервової системи різними речовинами може призвести до непритомності.

Пригнічення центральної нервової системи різними речовинами може призвести до непритомності. Низький рівень цукру на крові. Він часто зустрічається у людей з цукровим діабетом, але цукор може впасти у будь-якої людини, якщо недостатньо поїсти.

Симптоми, які свідчать про можливу втрату свідомості

Найчастіше людина знепритомніє раптово – і для себе, і для оточуючих. Але є деякі симптоми, які допоможуть зрозуміти, що скоро ви втратите свідомість:

сильне запаморочення;

шкіра стає холоднішою ніж зазвичай;

виражена пітливість;

відчуття хвилі жару або печіння, що накочує;

помутніння зору;

різко зблідле обличчя;

нудота.

Якщо ви відчуваєте, що ось-ось можете знепритомніти, лягайте і підніміть ноги вгору, щоб більше крові приливало до мозку. Якщо це зробити неможливо, сядьте та опустіть голову між колін. Також незайвим буде випити води, перекусити, глибоко подихати свіжим повітрям, щоб виключити всі причини втрати свідомості.

Якщо останнім часом у вас часто бувають непритомності, варто звернутися до терапевта. Після розмови та огляду він направить вас до лікаря-фахівця.