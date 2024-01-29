Чому виникає печія та як її побороти

Печія – відчуття печіння за грудиною, коли шлункова кислота потрапляє назад в стравохід. Іноді печію описують як "гіркий чи кислий смак у горлі". Симптоми печії можуть тривати кілька годин і погіршуватися після їжі.

Чому виникає печія

У здоровому шлунку через постійний компонент шлункового соку – 0,3-0,5% соляної кислоти – створюється кисле середовище. У стравоході кислотність близька до нейтральної.

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У нормі зворотному руху їжі перешкоджає круговий м'яз – стравохідний сфінктер. При його ослабленні кислий вміст шлунка закидається назад у стравохід, виникає рефлюкс. Тривалий контакт кислого шлункового соку зі слизової оболонки стравоходу викликає печію.

Що провокує печію

Печія може виникати у будь-якої людини. Часто немає очевидних причин її виникнення. Появі печії сприяє:

порушення режиму харчування;

нерегулярні прийоми їжі;

переїдання – воно призводить до ослаблення стравохідного сфінктера та провокують печію;

деяка їжа – жирні, гострі страви, копченості, кетчуп, цитрусові, кава, шоколад. Зловживання такою їжею може спричинити печію навіть у здорових людей;

деякі ліки, наприклад, нестероїдні протизапальні препарати;

шкідливі звички – куріння та зловживання алкоголем;

рефлюкс виникає через підвищення внутрішньочеревного тиску;

зайва вага;

зовнішні чинники – тісний одяг, підняття ваги.

Як запобігти печії

Дотримання дієти та корекція способу життя допоможе позбутися або зменшити частоту нападів печії. Для цього треба уникати продуктів та напоїв, що сприяють печії – шоколаду, кави, жирної чи гострої їжі, а також алкогольних напоїв.

Кинути палити. Тютюн стимулює вироблення шлункової кислоти та розслаблює м'язи між стравоходом та шлунком, провокуючи кислотний рефлюкс. Постаратися схуднути, якщо є зайва вага. Не їсти за 2 – 3 години до сну. Не носити одяг, який здавлює талію.

Для полегшення симптомів лікарі рекомендують безрецептурні антациди. Найкраще приймати їх з їжею або невдовзі після їжі.

Коли звертатися до лікаря

Причиною постійної печії часто буває серйозне захворювання. При тривалому впливі кислоти на незахищену слизову оболонку стравоходу розвивається запальне захворювання – езофагіт. У деяких випадках утворюються ерозії та пептичні виразки, які можуть викликати кровотечу.

Часта причина печії – гастроезофагіальна рефлюксна хвороба. У багатьох пацієнтів хронічне запалення призводить до переродження епітелію слизової оболонки – синдрому Баррета та вважається передраковим.

Ознаками того, що настав час звернутися до лікаря:

печія триває протягом трьох тижнів та більше;

зміни у способі життя та ліки не допомагають;

є відчуття, що їжа застряє у горлі;

втрата ваги без причини;

сильний біль у грудях, який схожий на серцевий напад;

блювання кров'ю.

Лікар виключить небезпечні причини печії та запропонує лікування.