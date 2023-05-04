Ліки проти хвороби Альцгеймера успішно пройшли випробування, але є нюанс

Американський фармацевтичний гігант Eli Lilly оголосив, що його експериментальний препарат проти хвороби Альцгеймера значно уповільнює когнітивні та функціональні втрати.

В дослідженні взяли участь майже 1200 людей на ранніх стадіях захворювання донанемаб уповільнив прогресування симптомів на 35% протягом 18 місяців порівняно з плацебо.

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Новий препарат проти хвороби Альцгеймера

Вчені оцінювали розумові здібності та здатності виконувати щоденні завдання, як-от управління фінансами, водіння, хобі та розмови про поточні події за стандартизованим індексом під назвою Інтегрована шкала оцінки хвороби Альцгеймера (iADRS).

Але препарат мав серйозні побічні ефекти: тимчасовий набряк у частинах мозку, який стався майже у чверті пацієнтів, які отримували лікування, а також мікрокрововиливи у 31% пацієнтів у групі лікування та 14% пацієнтів у групі плацебо. Смерть двох учасників пояснюється цими побічними ефектами, а третій летальний випадок ще досліджують.

Однак, дані отримали високу оцінку незалежних експертів, які сказали, що донанемаб має потенціал, якщо його схвалять.

Потребує схвалення

У січні в США схвалили ще один препарат від Альцгеймера – препарат Biogen і Eisai lekanemab, який уповільнив темпи зниження когнітивних функцій на 27% і був також оголошений експертами блокбастером.

Biogen і Eisai також розробили адуканумаб, відомий під назвою Aduhelm, який був схвалений США в 2021 році, хоча це рішення викликало суперечки. Окрім серйозних побічних ефектів, клінічна ефективність Aduhlem була неоднозначною, чого поки що не можна сказати про два нові препарати.

Ми надзвичайно раді, що донанемаб дав позитивні клінічні результати з переконливою статистичною значущістю для людей із хворобою Альцгеймера в цьому дослідженні,

– сказав Деніел Сковронскі, головний науковий і медичний директор Lilly.

Eli Lilly заявила, що швидко передасть свої результати Управлінню з контролю за продуктами й ліками США (FDA), а також іншим світовим регуляторам.