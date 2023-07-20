Щоб не отруїтись:як правильно мити та зберігати продукти

Миття дозволяє позбавитися мікроорганізмів, які живуть на поверхні продуктів, а їх правильне зберігання уповільнює псування і не дає з'явитися новим мікробам.

Як мити продукти

Спочатку помийте руки гарячою водою. Відкрийте кран, поставте тарілку на дно раковини і покладіть у неї фрукт чи овоч так, щоб він опинився під водою в тарілці, і під водою з-під крана.

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Потріть його губкою (не тією, яку використовують для посуду, а спеціальною для овочів та фруктів) або руками, але не використовуйте мило або миючий засіб. Після миття кожен продукт варто витерти одноразовим сухим рушником, це прибере ще більше бактерій.

Дотримуйтесь таких правил:

Якщо на їжі є залишки землі, їх обов'язково потрібно змити, краще використовувати для цього губку або жорстку щітку.

Зелень, цвітну капусту, броколі чи салат потрібно потримати кілька хвилин у холодній воді.

М'які ягоди, наприклад малину, краще покласти в сито і промити через нього, щоб не пом'яти.

Мити м'ясо та курку не потрібно. Це навіть шкідливо. Бактерії з сирого м'яса можуть потрапити разом із краплями води на шкіру людини. Звідти вони вже здатні потрапити в організм і призвести до отруєння чи інших захворювань.

Коли все помиєте, не забудьте вимити руки знову.

Як зберігати продукти

Готові та сирі продукти потрібно зберігати окремо. Також потрібно використовувати різне кухонне приладдя для готової та сирої їжі – ножі, дошки, ложки та все начиння.

Це потрібно, щоб не сталося перехресного зараження, коли мікроби з одного продукту потрапляють на інший. Наприклад, із сирої їжі на готову. Або навіть від людини чи обробної дошки на продукти. Щоб уникнути перехресного зараження, потрібно :

у холодильнику зберігати сирі продукти нижче за приготовлені;

зберігати продукти у закритих контейнерах;

уникати повторного заморожування розморожених продуктів;

перевіряти термін придатності їжі.

Зберігайте сире м'ясо та птицю в чистих герметичних контейнерах на нижній полиці холодильника, щоб вони не торкалися інших продуктів і не капали на них. Сире та приготовлене м'ясо повинно зберігатися у різних місцях.