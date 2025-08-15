В Україні спростили правила для аптек, що продають наркотичні ліки
- Кабінет Міністрів України спростив ліцензування аптек для продажу наркотичних лікарських засобів, що дозволить зберігати ці ліки разом з іншими медичними засобами.
- Зміни зменшать фінансові та адміністративні бар'єри для аптек, збільшивши кількість точок продажу наркотичних препаратів для пацієнтів, особливо тих, що отримують паліативну допомогу.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує ліцензування аптек для продажу наркотичних лікарських засобів. Нові правила почнуть діяти через два місяці після опублікування.
Чому спростили правила?
Як пояснили у Міністерстві охорони здоров'я, мета змін – полегшити доступ пацієнтів до сильнодіючих знеболювальних, особливо для тих, хто отримує паліативну або хоспісну допомогу вдома, передає 24 Канал.
Раніше аптеки, що продавали такі препарати, зобов'язані були зберігати їх в окремих приміщеннях капітальних будівель із сейфами чи металевими шафами, прикріпленими до підлоги або стін.
Увага. Тепер дозволено зберігати ці ліки разом з іншими медичними засобами, у тому числі в орендованих приміщеннях, за умови дотримання вимог безпеки.
Чому це важливо?
У МОЗ зазначають, що це зменшить фінансові та адміністративні бар'єри для аптек, не потребуватиме перебудови приміщень і дозволить збільшити кількість точок, де можна отримати такі ліки.
Наразі в Україні лише близько 200 аптек мають ліцензію на продаж наркотичних препаратів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що після спрощення правил пацієнти зможуть отримувати необхідні ліки ближче до місця проживання, а бізнес – працювати без зайвих обмежень.
