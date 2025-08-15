Чому спростили правила?

Як пояснили у Міністерстві охорони здоров'я, мета змін – полегшити доступ пацієнтів до сильнодіючих знеболювальних, особливо для тих, хто отримує паліативну або хоспісну допомогу вдома, передає 24 Канал.

Раніше аптеки, що продавали такі препарати, зобов'язані були зберігати їх в окремих приміщеннях капітальних будівель із сейфами чи металевими шафами, прикріпленими до підлоги або стін.

Увага. Тепер дозволено зберігати ці ліки разом з іншими медичними засобами, у тому числі в орендованих приміщеннях, за умови дотримання вимог безпеки.

Чому це важливо?

У МОЗ зазначають, що це зменшить фінансові та адміністративні бар'єри для аптек, не потребуватиме перебудови приміщень і дозволить збільшити кількість точок, де можна отримати такі ліки.

Наразі в Україні лише близько 200 аптек мають ліцензію на продаж наркотичних препаратів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що після спрощення правил пацієнти зможуть отримувати необхідні ліки ближче до місця проживання, а бізнес – працювати без зайвих обмежень.