Кому вигідно, щоб ви відмовилися від молока та картоплі – як розпізнати шкідливі поради
- У соцмережах поширюються шкідливі поради про "заборонені продукти", які супроводжуються простими поясненнями та обіцянками.
- Рекомендації варто шукати у професійних медичних асоціацій та перевірених джерелах, а не в акаунтах, що заробляють на міфах.
У соцмережах знову набирають популярності відео та пости про "заборонені продукти". Псевдоексперти називають яйця "отрутою", молоко – "ворогом кишківника", а м'ясо – "канцерогеном".
Як розпізнати фейки про харчування?
Такі відео швидко розлітаються у TikTok та Instagram, адже працюють на емоціях і страхах. Ба більше, зазвичай вони супроводжуються простими поясненнями і обіцянками. А така подача сприймається людьми краще за сухі наукові статті та дослідження. Про шкоду подібних порад, розповіли фахівці Вокс Україна, передає 24 Канал.
Окрім шкоди для здоров'я подібні "поради" часто пов'язані з рекламою "детокс-чаїв", БАДів чи сумнівних авторських програм схуднення. Люди витрачають гроші, відмовляються від повноцінного харчування і навіть ризикують пропустити справжнє лікування серйозних хвороб.
Найпоширеніші прийоми маніпуляцій:
- категоричні "ніколи не" та "завжди треба";
- використання наукоподібних термінів без пояснень ("токсини", "інсулінові стрибки");
- апеляції до "натуральності" продукту;
- вибіркове цитування досліджень (cherry-picking).
Чому важливий баланс?
Медики наголошують: доказова дієтологія – це завжди про баланс, індивідуальний підхід та поступові зміни. Жоден чесний спеціаліст не обіцяє "мінус 20 кілограмів за місяць" чи "лікування раку картопляним соком".
Поради варто шукати у професійних медичних асоціацій та дізнаватись інформацію з перевірених джерел, а не з акаунтів, які заробляють на страхах і міфах.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.