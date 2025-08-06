Яйця – популярний варіант сніданку багатьох, часто звинувачували у підвищенні рівня холестерину в крові. Однак, нові наукові дані спростували гіпотезу. Ба більше, пролили світло на справжні причини високого холестерину.

Як повідомляє видання Health з посиланням на дослідження в журналі American Journal of Clinical Nutrition, справжньою загрозою для серцево-судинного здоров’я є насичені жири, передає 24 Канал.

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"Під час сніданку варто турбуватися не про яйця, а про бекон чи ковбасу, саме ці продукти є джерелом насичених жирів, які найбільше шкодять серцю", – зазначив професор Джон Баклі.

Що показало дослідження?

У дослідженні взяли участь 61 здорова доросла людина, які дотримувалися трьох різних типів харчування, кожен з яких вони тестували впродовж 5 тижнів:

Контрольна дієта: багато холестерину і насичених жирів, максимум одне яйце на тиждень.

Яєчна дієта: багато холестерину, але низький вміст насичених жирів, по 2 яйця щодня.

Без'яєчна дієта: обмеження і на холестерин, і на насичені жири, жодних яєць.

Загалом 48 учасників дотрималися всіх трьох дієт. І результати здивували навіть самих дослідників:

Яєчна дієта знизила рівень “поганого” холестерину ЛПНЩ у середньому на 5,7 мг/дл.

Без'яєчна дієта не дала такого ефекту.

Найвищі показники ЛПНЩ були при вживанні великої кількості насичених жирів – незалежно від наявності яєць у раціоні.

Яйця проти насичених жирів: чи є ризик?

Одне велике яйце містить близько 200 міліграмів харчового холестерину, що складає приблизно дві третіх від рекомендованої добової норми. Але натомість – лише 1,6 грама насичених жирів. І це ключовий момент.

Ми вже понад 20 років знаємо, що саме насичені жири, а не холестерин у їжі, найбільше впливають на рівень ЛПНЩ,

— наголосив кардіолог Шон Геффрон із NYU Langone Heart.

Науковці підтвердили це ще раз у реальному експерименті.