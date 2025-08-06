Яйця не винні: справжня причина високого холестерину – не в тому, що ви думали
- Яйця не є основною причиною високого рівня холестерину, справжньою загрозою є насичені жири, які містяться в продуктах, таких як бекон та ковбаса.
- Дослідження показало, що дієта з низьким вмістом насичених жирів і споживанням яєць може навіть знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ.
Яйця – популярний варіант сніданку багатьох, часто звинувачували у підвищенні рівня холестерину в крові. Однак, нові наукові дані спростували гіпотезу. Ба більше, пролили світло на справжні причини високого холестерину.
Як повідомляє видання Health з посиланням на дослідження в журналі American Journal of Clinical Nutrition, справжньою загрозою для серцево-судинного здоров’я є насичені жири, передає 24 Канал.
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"Під час сніданку варто турбуватися не про яйця, а про бекон чи ковбасу, саме ці продукти є джерелом насичених жирів, які найбільше шкодять серцю", – зазначив професор Джон Баклі.
Що показало дослідження?
У дослідженні взяли участь 61 здорова доросла людина, які дотримувалися трьох різних типів харчування, кожен з яких вони тестували впродовж 5 тижнів:
- Контрольна дієта: багато холестерину і насичених жирів, максимум одне яйце на тиждень.
- Яєчна дієта: багато холестерину, але низький вміст насичених жирів, по 2 яйця щодня.
- Без'яєчна дієта: обмеження і на холестерин, і на насичені жири, жодних яєць.
Загалом 48 учасників дотрималися всіх трьох дієт. І результати здивували навіть самих дослідників:
- Яєчна дієта знизила рівень “поганого” холестерину ЛПНЩ у середньому на 5,7 мг/дл.
- Без'яєчна дієта не дала такого ефекту.
- Найвищі показники ЛПНЩ були при вживанні великої кількості насичених жирів – незалежно від наявності яєць у раціоні.
Яйця проти насичених жирів: чи є ризик?
Одне велике яйце містить близько 200 міліграмів харчового холестерину, що складає приблизно дві третіх від рекомендованої добової норми. Але натомість – лише 1,6 грама насичених жирів. І це ключовий момент.
Ми вже понад 20 років знаємо, що саме насичені жири, а не холестерин у їжі, найбільше впливають на рівень ЛПНЩ,
— наголосив кардіолог Шон Геффрон із NYU Langone Heart.
Науковці підтвердили це ще раз у реальному експерименті.
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