Про важливість розміру пеніса: сексологи вказали на цікавий фактор

Здається, про те, якою ж має бути довжина члена – дискусії триватимуть вічно. Насправді ж усе досить стандартно та середньостатистично. Ба більше, задоволення від сексу і довжина чоловічого органу узагалі мало корелюють.

Цікаві деталі про розмір пеніса, які досі цікавлять багатьох чоловіків та жінок, розповіли сексологи.

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Споконвіку, чоловіки міряються своїми достоїнствами, вважаючи, що жінки обирають їх за принципом крабів (чия клешня більша, той кращий самець).Але наука, та й практика, давно уже довели, що не у розмірі щастя,

– іронізують фахівці.

Ерекція діє зрівнювальним чином на пеніси. Ті, які коротші в спокійному стані можуть збільшуватись десь на 85%, а от у володарів більших фалосів додається приблизно 47%. Така сама ситуація і з шириною.

"Згадуючи анатомію, треба пам'ятати, що достатньо 5 сантиметрів, аби довести жінку до оргазму", – пояснюють сексологи.

А от стосовно ширини статевого члена все набагато цікавіше: у жінок 90% нервових закінчень розташовано у нижній третині піхви. Тому чим ширший член, кажуть науковці, тим краще стимулюються ерогенні зони на стінках вагінального каналу.

Ба більше, якщо жінка займається інтимною гімнастикою, то вміє адаптувати до себе будь-який розмір, отримуючи максимальне задоволення.

Тож, якщо чоловік дійсно хоче задовольнити свою партнерку, він обов'язково досягне цього .