Працювати стало ще важче, – інфекціоніст розповів про можливість італійського сценарію у Києві
Лікар-інфекціоніст Києва Євген Дубровський заявив, що додаткове навантаження на інфекційні лікарні в Україні створюють пацієнти, яким потрібно обов'язково перевіритися на COVID-19.
Загалом же ситуація у медичних установах залишається складною. Про це Євген Дубровський сказав в інтерв'ю Obozrevatel.
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Лікар зауважив, що працювати стало ще важче, а персонал на чергуванні збільшили. Кількість карет швидкої допомоги також перевищує норму.
Щоб потрапити планово в будь-який стаціонар, треба мати довідку, що у пацієнта немає COVID-19,
– пояснив він.
За словами Дубровського, наплив пацієнтів в "інфекційки" став дуже великим. Наприклад, у Києві є лише три інфекційні лікарні.
"Наплив "швидких" божевільний. Перевантаження відділень. Заповнені реанімаційні бокси. Про навантаження на персонал я взагалі мовчу. Стає зрозумілим, що сталося в Італії", – написав лікар.
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Коронавірус у Києві: головне
- Впродовж минулої доби у столиці зареєстрували 55 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них – 7 медиків. Станом на 30 травня у Києві виявили 2 904 хворих на COVID-19.
- За добу в столиці одужали 40 людей, загалом від початку епідемії побороли інфекцію 637 киян.
- Примітно, що від загальної кількості хворих на коронавірус в столиці захворіли 428 медпрацівників – це близько 24% від загальної кількості хворих.