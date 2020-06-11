У столичних ресторанах зафіксували випадки інфікування коронавірусом серед персоналу. Загалом вірус виявили у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

Спалахи коронавірусної хвороби також зафіксували у столичних магазинах і супермаркетах. Про це повідомив голова Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан, пише РБК-Україна.

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Щодо ресторанів – є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб'єктів – оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. COVID-19 виявили в магазинах, супермаркетах і ресторанах, –

пояснив Рубан.

За його словами, половина з цих закладів припинила свою діяльність – деякі повністю, деякі частково.

Крім того, фахівці Держспоживслужби виявили під час перевірок столичних закладів десятки порушень карантинних вимог.

Візити по всім закладам проводять у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня фахівці складають 50-70 протоколів,

– зазначив чиновник.

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Що відомо про роботу закладів харчування під час карантину

Влада вирішила, що ситуація з епідемією коронавірусу дозволяє у межах адаптивного карантину відновити роботу кафе та ресторанів у штатному режимі. роботу закладів дозволили з 5 червня, однак деякі обмеження таки залишили.

Як працюють ресторани під час карантину / Інфографіка МОЗ