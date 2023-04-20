Що відомо про варіант Кракен і як він впливає на COVID-19 в Україні: пояснення інфекціоніста

У грудні 2022 року вчені виявили новий субваріант Omicron XBB.1.5, який отримав назву "Кракен". У порівнянні з іншими варіантами вірусу та субваріантами Омікрону, він є більш заразним і наразі домінує у в США, ЄС та на території України, зокрема.

Федір Лапій, лікар-дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики розповів 24 каналу про особливості нового субваріанту, та як він впливає на перебіг захворювання у людей.

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Федір Лапій “За три роки пандемії українці познайомилися з декількома варіантами коронавірусу. Це відбувається через мутації вірусу, що призводить до відбору тих змінених вірусів, які можуть уникати імунної відповіді”.

Поширеність субваріанту "Кракен"

Це стосується також субваріанту "Кракен", який є найбільш поширеним у США, країнах ЄС та в Україні через свою здатність швидко передаватись від людини до людини. На початку березня референс-лабораторія Центру громадського здоров’я підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 майже у всіх областях України.

Внаслідок змін у спайк-білку на поверхні вірус може зв’язуватись із людськими клітинами й обходити імунітет, який пацієнт набув після первинної вакцинації або перенесеного COVID-19. Тому для більш надійного захисту необхідно отримати мінімум одне бустерне щеплення для забезпечення захисту від тяжкого перебігу. Науковці постійно стежать за змінами вірусів та вносять корективи у склад вакцини.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на кінець березня та початок квітня 2023 року в Україні щотижня зареєструвалося трохи менш як 19 тисяч випадків захворювання на COVID-19, 50% з них — це діти віком до 17 років. Близько 4 тисяч людей потребують госпіталізації щотижня, а це приблизно 8 обласних лікарень у тиждень повністю завантажені пацієнтами хворими на COVID-19.

12 мільйонів українців вже давно мали б отримати першу бустерну дозу вакцини, щоб захистити себе, в тому числі й від "Кракену", адже він є особливо небезпечним для людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Федір Лапій “Говорити, що саме цей субваріант характеризується менш складним перебігом, тому що не так уражає нижні дихальні шляхи, неправильно, бо є різні фактори, які можуть на це впливати. Але якби це був такий "лагідний" штам, то не було б смертельних випадків, а вони, на жаль, є”.

Уже зараз кількість померлих від COVID-19 складає близько 100 людей на тиждень, і абсолютна більшість з них або не були вакцинованими, або не мали бустерних щеплень. Прогноз також погіршується за наявності серйозних супутніх хронічних захворювань, зокрема цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи, хвороб дихальної системи. За проблемами й викликами війни варто не забувати про планове піклування про здоров’я.

Симптоми субваріанту "Кракен"

Якщо говорити про симптоми, характерні для Кракена, то вони загалом є типовими до симптомів COVID-19, які є і при інших респіраторних вірусних інфекціях.

Федір Лапій “Це головний біль, ломота в тілі, висока температура, біль в горлі або сильний кашель, який не слабшає протягом 24 годин. Також актуальними симптомами залишаються втрата або зміна нюху чи смаку, задишка, втома чи відчуття виснаження. У разі появи ознак хвороби – звертайтеся до лікаря. І не забувайте про вакцинацію”.

Відсутність декларації з сімейним лікарем не повинна бути бар’єром для отримання щеплення. Треба просто прийти до найближчого медзакладу у вашому місті, у якому проводять щеплення проти COVID-19, та вакцинуватися. Список закладів, де можна вакцинуватися, у вашому населеному пункті, ви можете знайти за посиланням.