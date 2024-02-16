Чому подагра повертається: вчені дослідили механізм рецидивів

Науковці зі США виявили зв'язок між ймовірністю повторення нападів подагри та рівнем уратів (сечової кислоти) у крові в момент діагностування захворювання.

Подагра – це форма артриту, при якій у людини трапляються раптові напади болю, набряку, почервоніння в одному або кількох суглобах, найчастіше у великому пальці ноги.

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Подагра виникає, якщо організм виробляє занадто багато сечової кислоти або якщо нирки виводять її недостатньо. Сечова кислота формується в кристали, які осідають у суглобах та руйнують їх.

Нове дослідження подагри

У ході ретроспективного популяційного дослідження Наталі Маккормік із Гарвардської медичної школи разом із колегами аналізували електронні медичні карти 3613 пацієнтів із Великобританії, яким було вперше діагностовано подагру. Середній час спостереження становив 8,3 року.

Чому трапляються рецидиви подагри

Протягом періоду дослідження у пацієнтів було зареєстровано 1773 повторні гострі напади подагри. 95 відсотків цих випадків сталися у пацієнтів, рівень уратів у сироватці крові яких на момент діагностування становив 6 і більше міліграмів на децилітр (357 і більше мікромоль на літр).

98 відсотків нападів трапилися у пацієнтів, у яких початковий рівень уратів становив 5 і більше міліграмів на децилітр (297 і більше мікромоль на літр).

Зі збільшенням цього показника на кожен міліграм на децилітр (приблизно 60 мікромоль на літр) відношення рівнів захворюваності, розраховане за десятирічний період з урахуванням супутніх факторів, збільшувалося в середньому на 1,61 (95-відсотковий довірчий інтервал 1,54–1,68), а частота госпіталізацій – на 1,87 (95-відсотковий довірчий інтервал 1,57-2,23).

Виходячи з цього рівень сечової кислоти під час нападу подагри може бути індикатором можливості наступних нападів захворювання, підсумовують автори дослідження.