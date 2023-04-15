Повний місяць пов'язали з вищим ризиком самогубств

Психіатри виявили, що смертність від самогубств значно збільшується під час повного місяця, особливо у людей старше 55 років. Пік суїцидів також припадає на вересень і на період між 15 і 16 годинами.

Нове дослідження самогубств

Протягом століть люди підозрювали, що повний місяць на небі викликає загадкові зміни в людях. Тепер психіатри з Медичної школи Університету Індіани виявили збільшення кількості самогубств в цей час.

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Ми хотіли проаналізувати гіпотезу про те, що кількість самогубств збільшується в період повного місяця, і визначити, чи слід у цей час уважніше спостерігати за пацієнтами з групи високого ризику,

– зазначив автор дослідження Олександр Нікулеску.

Повний місяць впливає на ризи самогубств

Команда вчених вивчила дані кругу Маріон в Індіані про самогубства, які сталися 2012 – 2016 роках. Вони виявили, що кількість смертей через самогубство значно зросла протягом тижня повного місяця, причому у людей старше 55 років цей показник був ще більшим. Вони також врахували час доби та місяці, коли відбувалися самогубства, виявивши час від 15 до 16 години та вересень це час піка самогубств.

Використовуючи біомаркери суїцидальних схильностей, дослідники також виявили, що люди з алкогольним розладом або депресією можуть наражатися на високий ризик у ці періоди часу.

Ефект від повні може бути пов'язаний з циркадними ритмами організму, які регулюють, час сну і неспання. Зміни освітлення можуть вплинути на вразливих людей у ​​поєднанні з іншими факторами ризику.