У новому випуску проєкту Люкс ФМ "Хочу бути мамою" ведуча Таня Лі поцікавилася в молодої зіркової матусі Наталії Татарінцевої, яким чином їй вдалося так оперативно повернутися в бажану форму.

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Як повернути форму після пологів

На думку гімнастки, уся справа в поєднанні правильного раціону, тренувань і догляду за собою, причому все це варто робити одночасно.

Усе починається зі стандартних рекомендацій щодо харчування. Для мам, які годують грудьми, головне не робити різких змін у раціоні. Насправді тим, хто прагне взятися за своє тіло, не слід вдаватися до різких кроків у харчуванні,

– пояснила гімнастка

За її словами, за три-чотири можливо повернутися у форму. Вона відновилася до своїх попередніх показників

Повну розмову з Наталією Татарінцевою у "Хочу бути мамою" дивіться вже зараз: