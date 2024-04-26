Чи потрібно вакцинуватися проти ВПЛ, якщо вже мали секс

Так, потрібно. Попри те, що вакцинуватися від вірусу папілома людини найкраще до початку статевого життя, можна зробити щеплення і пізніше. Щоправда, у цьому випадку ефективність вакцинації буде трохи нижчою.

Вірус папілома людини – ВПЛ – це група вірусів, що налічує близько 200 різних типів, або штамів. ВПЛ передається статевим шляхом, і більшість людей неминуче заражаються цим вірусом у якийсь момент свого життя.

Також на тему Чи справді відмова від сексу підвищує продуктивність

У деяких випадках інфекція спричиняє розвиток бородавок на статевих органах. Це неприємно, але не смертельно. Однак є й онкогенні штами вірусу. Вони призводять до виникнення аномальних клітин, які потім здатні перетворитися на ракові.

Коли можна вакцинуватись проти ВПЛ

На щастя, існує ефективний спосіб захисту від таких неприємностей, спричинених ВПЛ – вакцинація. Курс вакцинації краще проводити до початку статевого життя, коли організм підлітка ще не зіткнувся з папіломавірусами.

Оптимально зробити щеплення проти ВПЛ у віці від 9 до 14 років, проте вакцинація буде ефективна і для старших людей. Згідно з інструкцією, можна вакцинувати дівчаток та жінок віком від 9 до 45 років. Поки немає даних про безпеку та ефективність вакцин від ВПЛ після 45 років.

Наскільки безпечна вакцина

Сучасні вакцини створені з поверхневих компонентів вірусу, а не ДНК ВПЛ, тому при вакцинації заразитися цією інфекцією неможливо. Однак поверхневі компоненти імітують справжній вірус та викликають утворення в організмі великої кількості захисних антитіл.

Важливо пам'ятати, що вакцина проти ВПЛ виключно профілактична та лікувального ефекту не має. Вона не впливає на перебіг вже наявних інфекцій, викликаних цим вірусом. Папіломи на шкірі, пов'язані з ВПЛ, не відпадуть після вакцинації. Це міф.

Вакцина здатна захистити жінок від штамів, якими вони ще не заразилися. Тому консультативний комітет із практики імунізації США рекомендує жінкам щеплюватися, навіть якщо вони вже заражені ВПЛ. Хлопчиків, парубків та чоловіків теж варто вакцинувати проти ВПЛ, адже це захистить їх від ураження зовнішніх статевих органів, генітальних кондилом, а також раку члена, прямої кишки та ротогорла.