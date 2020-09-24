Посвяткували і похворіли: Степанов про стрибок захворюваності у Дніпрі, на черзі – Запоріжжя
На Дніпропетровщині зросла кількість хворих на коронавірус. Очільник МОЗ Максим Степанов пов'язує спалах з гучним святкуванням Дня Дніпра. Урядовець каже: незабаром така сама ситуація може виникнути у Запоріжжі.
Масові заходи – основний чинник розповсюдження COVID-19
У МОЗ підрахували, що з 298 випадків, які виявили за добу на Дніпропетровщині, 242 – в обласному центрі. Про це Степанов повідомив під час брифінгу, інформує 24 канал.
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Великих спалахів на підприємствах та у гуртожитках немає. Отож, наголосив урядовець, це просто зростання загальної кількості хворих серед містян.
Я думаю, що не дуже складно провести ланцюг – з точки зору святкування, проведення масових заходів, які відбувалися. І це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним із основних чинників розповсюдження коронавірусної хвороби,
– розповів Степанов.
Очільник МОЗ зазначив, що будь-яке святкування супроводжується порушення протиепідеміологічних заходів.
У Запоріжжі провели великий музичний фестиваль
У МОЗ попередили, проведення музичного фестивалю, який відбувся 19 – 20 вересня у Запоріжжі, може призвести до швидкого зростання кількості хворих на COVID-19.
Степанов нагадав, що проведення масових заходів заборонене карантинними обмеженнями. Місцевій владі міністр порадив подумати про здоров'я виборців, а не про політику.
Яка ситуація з коронавірусом в Запоріжжі та на Дніпропетровщині?Станом на 24 вересня у Дніпропетровській області виявили 4 692 випадки коронавірусу, з них 94 – летальні. За останню добу СOVID-19 діагностували у 298 осіб.
Щодо Запоріжжя, то на коронавірус захворіли 3 288 мешканців області, 50 людей померли. За останню добу виявили 139 нових випадків недуги.