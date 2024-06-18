Порятунок для малих мереж: як онлайн-бронювання допомагають аптекам

Для споживача прайсагрегатор є своєрідним містком до аптеки, де вже фізично відбувається купівля ліків. На цьому наголошують самі представники невеликих аптечних мереж, обговорюючи особливості аптечного рітейлу.

Обговорення відбулось під час конференції "Аптеки світу – 2024", яка пройшла у Києві, інформує 24 Канал.

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Прайсагрегатори – частина торгівлі, яка допомагає пацієнтові знайти ліки, а аптекам – покупця. Ніхто не розглядає прайсагрегатори як конкурентів аптек, зауважує Людмила Пагасей, гендиректорка мереж аптек Інтелекс та "Людмила фарм".

Ми не розглядаємо прайсагрегатори як наших конкурентів або взагалі як учасників електронної торгівлі. Вони – доповнення офлайн-торгівлі. Це наш спосіб поширення інформації через інтернет. Споживачі потім прийдуть до нас в аптеку, заберуть замовлення та розплатяться. Насамперед нам цікаво, щоби споживач міг порівняти ціни та асортимент. У цьому сила прайсагрегаторів. Ми постійно працюємо з підбором ліків та цінами на них. Це частина конкуренції,

– зазначає Людмила Пагасей.

На її думку, відсутність прайсагрегаторів негативно вплине на ситуацію на ринку.

"Не буде прайсагрегаторів, усі втратять: і аптеки, і тим паче споживачі. Навіть не уявляю, хто зі споживачів лазитиме по сайтах аптек чи фізично обходитиме їх, аби порівняти товари та ціни. Минули ті часи. Зараз споживачам треба все тут і відразу", – додає гендиректорка мереж аптек Інтелекс та "Людмила фарм".

Для невеликих та середніх мереж саме робота з прайсагрегаторами дає можливість донести споживачу свою пропозицію. Про це говорить Олена Уракова, директорка мережі "Аптеки Запоріжжя" (102 аптеки).

Ми відносно невелика мережа. Нам не так просто дотягнутися до споживача. Нові часи – всі звикли отримувати інформацію у смартфоні. Для нас це проблема. І тут для нас прайсагрегатори – рятівне коло. Через них ми спілкуємося зі споживачами. Це хоч якось вирівнює наші шанси з великими гравцями. Люди бачать, що у нас є цікаві пропозиції. А ще ми часто продаємо те, чого немає у великих мереж. У них свої підходи до набору ліків, у нас свої. Але на кожні ліки є свій покупець. Головне, аби він знав, що такі ліки є і хто ними торгує. Нам потрібно, щоби хтось того споживача привів "за руку" до нас в аптеку,

– зазначає Олена Уракова.

"Ніхто з аптек ніколи не розміщуватиме інформацію про ліки конкурентів, як це заплановано чиновниками. Це нелогічно. Ніхто собі не ворог. Потрібні інформаційні посередники. Вони не мають власного інтересу в продажу ліків. Тому їм не бояться дати інформацію аптеки і довіряють споживачі", – наголошує вона.

Тобто для аптеки прайсагрегатор – нові можливості на ринку, спосіб знайти клієнта і триматись на плаву, витримуючи конкуренцію з великими мережами-монополістами.

Ситуація, що склалася довкола прайсагрегаторів