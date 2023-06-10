Як харчуватись корисно та різноманітно, але не за всі гроші

Є відчуття, що здорове харчування набагато дорожче за звичайне. Насправді якщо скоротити кількість переробленої їжі в раціоні — чіпсів, солодкого, борошняного, ковбас, — можна вже заощадити значну частину грошей.

Організм людини отримує всі потрібні речовини для росту та розвитку з їжі. Питання, що вважати правильним харчуванням, викликає гарячі суперечки. Але підготували для вас універсальні поради.

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Як налагодити корисне харчування

Готувати вдома. Це набагато дешевше, ніж купувати готову їжу чи обідати у ресторані. Так завжди буде відомо, розмір порції та які продукти використовували для приготування.

Планувати харчування на кілька днів. Якщо скласти список потрібних продуктів і купити його в магазині, зірватися на копчену ковбаску по акції буде складніше (хоч ми не засуджуємо!).

Обирати сезонні фрукти та овочі. Здорове харчування – це не обов'язково манго, авокадо та інші дорогі фрукти та овочі. Звичні банани, яблука, помідори та морква не менш корисні.

Готувати трохи із запасом та не боятися доїдати на наступний день. Їжу завжди можна заморозити. А якщо хочеться різноманітності, можна міняти місцями страви. Наприклад, учора курка з картоплею та овочами, а сьогодні замість картоплі макарони, а курка залишається з минулого разу. Це заощадить час.

Використовувати заморожені та консервовані фрукти чи овочі. Вони дешевші за свіжі, але не менш корисні. Плюс зазвичай вони вже очищені та порізані. Консервовані краще вибирати у власному соку та без доданої солі чи цукру.

Не забувати про бобові – квасолю, сочевицю, горох та інші. Це чудове джерело білка для нашого організму. До того ж один із найдешевших.

Купуйте стільки хліба, скільки з'їдаєте, щоб він не черствів. Можна купувати свіжий хліб щодня, але у маленьких порціях. Або заморозьте його: для заморозки краще розрізати хліб на кілька частин, щоб взяти потрібну кількість та уникнути повторного розморожування.