Перш ніж втілювати задумане, обов’язково обговоріть це з партнером. Взаємна згода – обов’язкова умова. Відверта розмова до початку будь-яких інтимних практик допоможе уникнути незручних ситуацій і зробить досвід безпечним для обох, інформує 24 Канал з посиланням на Hipcamp.

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Як обрати місце

Хоча наукових досліджень про секс у наметі чи на природі небагато, ось кілька порад, які допоможуть вам почуватися комфортно й не турбувати інших.

Більший намет – більше комфорту. Просторий намет дозволяє розслабитися і рухатися вільніше.

Обирайте усамітнені місця. Старайтесь розташовуватись подалі від стежок і популярних туристичних маршрутів.

Віддавайте перевагу тіні. Пряме сонце може заважати розслабитись через спеку, тому краще встановити намет у затінку.

Безпечне розташування. Не ставте намет на крутих схилах чи біля урвищ, краще знайти рівну поверхню.

Уникайте комах. Тримайтесь подалі від мурашників та інших місць скупчення комах, використовуйте репеленти заздалегідь. Наносьте спрей ще до того, як знімете одяг, щоб уникнути подразнення.

Будьте готові до особливостей. На природі не завжди можна розслабитись так, як вдома, тому краще обговорити очікування і морально підготуватися.

Не заходьте надто далеко в ліс, щоб не заблукати. Уникайте небезпечних місць: обривів, крутих схилів, складної місцевості – у разі надзвичайної ситуації допомога може приїхати не відразу.

Як одягтися та що брати з собою

Тісний одяг добре підходить для прогулянок, але не для сексу. Обирайте речі з блискавками або такі, які легко та швидко зняти.

Ось перелік речей, які стануть у пригоді:

Презервативи та лубрикант – для захисту; Санітайзер для рук; Вологі серветки, вода – для гігієни; Пакети для сміття (для використаних презервативів, серветок тощо); Пластирі й антисептик – на випадок подряпин; Спальний мішок на двох, надувний матрац або ковдру для зручності; Заряджені секс-іграшки, якщо ви їх використовуєте.

Навіть якщо не має проникнення, все одно існує ризик передачі інфекцій. Регулярно проходьте огляди у лікаря та здавайте аналізи на ІПСШ. Використовуйте презервативи та бар’єрні засоби.

Обов’язково щільно закривайте блискавку намету – комарі та інші комахи здатні зіпсувати настрій. За вентиляцію не хвилюйтеся: більшість сучасних наметів обладнані антимоскітною сіткою.