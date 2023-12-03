Популярний препарат для схуднення має ще один неочікуваний вплив на організм

Зачасту побороти алкогольну залежність досить складно, ця проблема давно є об'єктом досліджень багатьох науковців. Досі вчені так і не могли знайти ключ, який міг би потенційно стати лікуванням алкогольної залежності, але наразі вчені виявили цей ефект у досить популярних ліків проти діабету та ожиріння.

Раніше вчені виявили, що люди, які приймали семаглутид для схуднення, також відчували значне зменшення симптомів алкогольної залежності. А тому команда науковців з Оклахоми вирішила провести клінічні випробування для детальнішого вивчення впливу препарату. Свої результати вчені опублікували у Journal of Clinical Psychiatry.

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Вибірка досить обмежена

У ході досліджень вчені стежили за 6 пацієнтами, у яких раніше діагностували розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю, і яким було призначено семаглутид для схуднення.

Вони зафіксували зменшення симптомів алкогольної залежності у всіх пацієнтів. Що цікаво, ефект був навіть у тих учасників, які не втратили ваги під час прийому семаглутиду.

Один із автор дослідження, директор відділу лікування ожиріння та доцент кафедри медицини OU-TU Джессі Річардс при цьому вважає отримані результати перспективними. За його словами, воно "знаменує собою значний крок вперед у розумінні потенційних терапевтичних застосувань семаглутиду".

Цей ефект створює основу для майбутніх клінічних випробувань, які можуть остаточно сказати нам, чи є семаглутид ефективним для лікування розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю,

– зазначив учений.

Що відомо про семаглутид