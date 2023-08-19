Популярний міф про жіночий оргазм, з яким давно час попрощатись

Жіночий оргазм – тема, яка оплетена десятками міфів. Це і не дивно, адже тривалий час науковці не приділяли уваги розкриттю цієї теми. На щастя, ця тенденція змінилась.

У наш час жінки відчувають оргазм під час сексу куди частіше, ніж припустимо, ще років 50 тому. Серед популярних міфів є той, який стосується жінок після 40-ка.

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Річ у тім, що побутує думка, що більшість жінок після досягнення цього віку, стають фригідними. Американський сексолог Грейсі Ландес, переконує, що із цим переконанням час прощатися.

Навпаки, багато жінок саме в цьому віці несподівано відкривають у собі нові відчуття під час сексу, стають більш розкутими і впевненими в собі.

Нова фаза сексуальності

Нове дослідження, результати якого опубліковано в журналі American Journal of Medicine, свідчить, що сексуально активними залишаються понад 85 % жінок старше 40 років, і більш ніж половина жінок у віці понад 60 років.

Сексолог пояснює, що жінки переходять у нову фазу сексуальності, адже вони тепер точно знають, що приносить їм задоволення і не комплексують з приводу того, як саме досягти бажаного.