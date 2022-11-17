Понад мільярд людей можуть втрати слух через навушники

Понад 1 мільярд підлітків і молодих людей потенційно ризикують втратити слух через використання навушників, а також через відвідування гучних музичних подій.

Проблема втрати слуху

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), понад 430 мільйонів людей у ​​всьому світі наразі страждають від втрати слуху. Молоді люди є особливо вразливими через використання навушників.

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Раніше опубліковані дослідження показують, що люди часто вибирають рівень гучності в навушниках 105 дБ, тоді як середній рівень звуку в розважальних закладах коливається від 104 до 112 дБ, що перевищує допустимі рівні (80 дБ для дорослих; 75 дБ для дітей).

Вчені переглянули 33 дослідження, в яких взяли участь 19 046 людей. Дослідники також оцінили глобальну кількість людей, які можуть ризикувати втратити слух, враховуючи орієнтовну кількість людей віком від 12 до 34 років у 2022 році (2,8 мільярда).

Багато молодих людей можуть втратити слух

Аналіз показує, що небезпечні практики прослуховування і відвідування гучних розважальних закладів є поширеними у всьому світі – 24% і 48%, відповідно, серед підлітків і молоді.

Грунтуючись на цих цифрах, дослідники підрахували, що глобальна кількість молоді, які потенційно можуть ризикувати втратою слуху в результаті, коливається від 0,67 до 1,35 мільярда.

Дослідники зазначають, що уряди в усьому світі мають терміново визначити пріоритети політики "безпечного прослуховування" для захисту здоров’я слуху.