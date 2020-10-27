В Одесі помер Микола Гамма Опанасович – заслужений лікар, який рятував життя учасникам війни на Донбасі. У 2015 році його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Микола Гамма пройшов шлях військового медика від первинної ланки до провідного терапевта Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, повідомляє Одеський військовий госпіталь.

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Що відомо про заслуженого лікаря України Миколу Гамму

У перші дні катастрофи у Чорнобилі Гамма оглядав та проводив санітарну обробку людям, яких евакуювали із 30-кілометрової "мертвої зони". Із "захисту" він мав лише дозиметр та марлеву пов'язку.

З часом лікар дослужився до полковника медичної служби, а згодом став головним терапевтом Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

За особисту мужність і героїзм, а також за вірність військовій присязі під час російсько-української війни у 2015 році його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Окрім цього, Гамма носив звання "Заслужений лікар України".

Полковник медичної служби Гамма М.О. пишався своєю професією, постійно розвивав свої здібності та професійні якості. Знаємо його як талановитого, чесного і принципового керівника і товариша,

– сказав полковник медичної служби Роман Кальчук.

Кальчук розповів, що завдяки своїй людяності та професійності Гамма здобув беззаперечний авторитет – його поважали колеги й цінувало керівництво.

Життя Миколи Гамми обірвалося у віці 64 років. Одеський військовий госпіталь поки що не повідомив точну причину смерті лікаря.