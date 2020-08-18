У львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер чоловік, якому 6 серпня вперше в Україні пересадила підшлункову залозу.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

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Як зазначили медики, спочатку пацієнт почував себе добре, але потім стан різко погіршився і його перевели до реанімації.

На жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер. Довгий час його стан дійсно був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза теж. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувались і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту,

– йдеться в повідомлені.

Кожен третій після такої операції не виживає

За словами медиків, трансплантація підшлункової залози є однією з найскладніших операцій з пересадки органів.

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, в той час, як два інших отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, щоб цей шанс був і в Андрія", – сказали в лікарні.

За останні дев’ять місяців команда лікарів з допомогою колег з Інституту серця та Німеччини спершу у Ковелі, а потім у Львові успішно трансплантували 11 нирок та 4 серця.