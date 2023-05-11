"Її завдячують життям чотири людини": медики вишикувались коридором пошани донору

У Полтаві перед трансплантацією серця медики вишикувалися коридором пошани донору. Жінці завдячують життям чотири людини.

Таку операцію в Полтавській області медики проводили вперше. Відео зворушливого моменту, коли лікарі проводжали пацієнтку, опублікували в Полтавській ОВА.

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Успішну операцію провели медики обласної лікарні імені Скліфосовського разом із колегами Інституту серця МОЗ України.

Донором стала 49-річна пацієнтка, у якої внаслідок інсульту стався масивний внутрішньо-мозковий крововилив. За життя пацієнтки довго боролась команда нейрохірургів, але наслідок судинної катастрофи був непереборним,

– розповіли деталі у Полтавській обласній клінічній лікарні імені М.В. Скліфосовського.

Родина пацієнтки прийняла дуже важливе рішення – дозволити посмертне донорство органів, які врятують життя інших чотирьох людей.

Медики вишикувалися коридором пошани донору: відео

В ОВА зауважили, що це неймовірна історія для всієї країни.

"Це неймовірна новина не тільки для Полтавщини, а й для всієї країни. Нове серце отримав 49-річний реципієнт із Київщини. Донор – із нашої області", – йдеться у повідомленні Дмитра Луніна.



Нове серце отримав чоловік з Київщини / Фото Полтавська ОВА

Важливо! На початку 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання питань трансплантації анатомічних матеріалів людині, зокрема щодо оплати та надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство.

Наразі в країні діють 26 центрів трансплантації, яким витрати за операції повністю покриваються з державного бюджету.