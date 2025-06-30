Додаткова порція одного продукту покращить здоровʼя серця
- Дослідження показало, що підвищене споживання вітаміну K1, який міститься в зелених овочах, знижує ризик смертності від серцево-судинних захворювань.
- Учасники, які вживали більше вітаміну K1, мали на 43% менший ризик смерті від атеросклеротичних хвороб порівняно з тими, хто споживав менше.
- Вітамін K1 сприяє уповільненню кальцифікації судин, що є важливим фактором у розвитку атеросклерозу.
- Рекомендована добова норма споживання вітаміну K1 становить 120 мкг для чоловіків і 90 мкг для жінок.
Додавши до щоденного раціону лише одну додаткову порцію зелених овочів, можна суттєво знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
До такого висновку дійшли дослідники, які виявили помітний зв’язок між високим споживанням вітаміну K1 – найбільше якого міститься у шпинаті, кейлі (кучерява капуста) та броколі – і зниженням ймовірності смертності від серцевих хвороб, пише 24 Канал з посилання на Science.
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Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смертності у світі. Особливо небезпечний атеросклероз: при цій хворобі на стінках артерій утворюються бляшки, що звужують судини та підвищують ризик інфаркту й інсульту.
Вітамін К покращує здоровʼя серця
Нове дослідження науковців з Університету Едіт Коуен, Університету Західної Австралії та Данського інституту раку продемонструвало: вітамін K1, що міститься у листових овочах, може сповільнювати процес кальцифікації судин – важливий фактор розвитку атеросклерозу.
У дослідженні взяли участь 1436 літніх жінок (середній вік – 75 років), за харчуванням і станом здоров’я яких спостерігали понад 14 років. Результати були переконливими: у тих, хто регулярно отримував більше вітаміну K1 (близько 119 мкг на добу), ймовірність смерті від атеросклеротичних захворювань була на 43% нижчою, ніж у тих, чий щоденний рівень споживання складав близько 49 мкг.
Також у них рідше спостерігалося потовщення стінок сонних артерій – ранній прояв атеросклерозу. Смертність від інсультів та інших серцево-судинних хвороб у цій групі також була значно нижчою.
Де міститься вітамін К
Рекомендована добова норма споживання вітаміну K1 становить 120 мкг для чоловіків і 90 мкг для жінок. Ось скільки цього вітаміну міститься у найпопулярніших овочах:
- 1 чашка сирого салату кейл – 472 мкг K1;
- 1 чашка сирого шпинату – 145 мкг K1;
- ½ чашки варених броколі – 110 мкг K1;
- ½ чашки вареної брюссельської капусти – 109 мкг K1.
Додавайте зелені овочі до свого щоденного раціону – це простий, але дієвий спосіб зміцнити судини та запобігти серцево-судинним захворюванням.
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