Як працювати з дому без шкоди для здоров'я

Дослідники Каролінського університету розробили простий та легко доступний спосіб покращення та збереження здоров'я для тих, хто багато працює за комп'ютером. Цей метод займає менше ніж пів години на день.

Недавні дослідження показали, що кожну годину, проведену у сидячому або лежачому стані, збільшує ризик розвитку метаболічного синдрому та діабету 2-го типу. Ці стани сприяють виникненню ішемічної хвороби серця, інфарктів і інсультів. Існують достовірні дані, що фізичні вправи можуть допомогти запобігти цим патологіям.

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Нове дослідження сидячої роботи

У новому дослідженні, яке очолював Ерік Наслунд, вчені наголошують на доступності рівня фізичної активності, який може покращити метаболізм та здоров'я будь-кому.

Протягом трьох тижнів науковці вивчали 16 добровольців, які мали ожиріння, вели малорухливий спосіб життя або займалися сидячою роботою. Учасників розділили на дві групи, одній з яких дали завдання зберігати регулярну фізичну активність. Кожні пів години фітнес-трекер надсилав сигнал активним учасникам, щоб вони здійснювали короткі перерви тривалістю у три хвилини на фізичні вправи низької або помірної інтенсивності, такі як ходьба або підйом сходами.

На початку та в кінці експерименту, учені збирали зразки крові для подальших аналізів і проводили тест на толерантність до глюкози. Крім того, протягом дослідження регулярно вимірювали рівень глюкози в крові добровольців.

Коротка фізична активність зменшує вплив сидячої роботи

У тих, хто робив короткі перерви на фізичну активність, виявили нижчий рівень цукру в крові та менше "поганого" холестерину в порівнянні з тими, хто цього не робив. Крім того, в групі, яка включала фізичну активність, спостерігали менше перепадів рівня глюкози в крові, що свідчить про поліпшення кровообігу. Ці фактори визначають маркери обміну речовин і загальне здоров'я серця.

Водночас вчені помітили, що ці короткі фізичні перерви не вплинули на показники, що належать до довгострокового поліпшення обміну речовин, такі як толерантність до глюкози або кількість жиру в м'язах. Автори дослідження вважають, що, ймовірно, такий рівень фізичної активності був недостатній для впливу на ці показники.