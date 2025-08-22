Визначили вид спорту, який найефективніше покращує сон
- Дослідження показало, що інтенсивна йога є найефективнішим видом спорту для покращення сну, перевершуючи кардіо та силові вправи.
- Науковці виявили, що 30-хвилинні заняття йоги двічі на тиждень протягом 8 – 10 тижнів значно нормалізують сон.
- Йога має позитивний ефект завдяки дихальним практикам, які допомагають регулювати мозкову активність і налаштовувати організм на відпочинок.
- Подальші дослідження необхідні для розуміння механізмів впливу різних видів фізичної активності на сон.
Сон – це невіддільна частина здорового життя, але багато людей стикаються з безсонням і розладами сну. Виявляється, кращим помічником у поверненні здорового сну може стати не кардіо, не біг і навіть не силові вправи, а… інтенсивна йога.
Саме такі неочікувані висновки зробили дослідники, проаналізувавши масштабний масив наукових робіт, результати яких нещодавно опублікували у журналі Sleep and Biological Rhythms, пише 24 Канал.
Йога покращує сон
Науковці переглянули дані 30 досліджень, що охопили понад 2500 людей із проблемами зі сном, і з’ясували: 30-хвилинні заняття інтенсивною йогою двічі на тиждень протягом 8 – 10 тижнів дають найкращий результат у нормалізації сну. Позитивний ефект відчували навіть ті, хто тривалий час боровся з безсонням.
Цікаво, що на другому місці за ефективністю опинилася звичайна ходьба, а бронзу здобули силові тренування. Це суперечить попереднім дослідженням, які надавали перевагу аеробним вправам середньої інтенсивності (наприклад, класичному кардіо).
В чому секрет йоги?
Чому ж саме йога проявила найбільшу ефективність, науковці поки точно пояснити не можуть. Йогу складно чітко віднести до аеробних або анаеробних тренувань, а її інтенсивність часто індивідуальна. Одне з можливих пояснень – дихальні практики, які є невіддільною частиною йоги: вони допомагають регулювати мозкову активність і налаштовують організм на відпочинок.
Подальші кроки
Автори дослідження підкреслюють: попри ефект від йоги, інші типи фізичної активності також сприяють покращенню сну. Для розкриття справжніх механізмів впливу потрібно подальше вивчення різних видів тренувань, щоб знайти індивідуально найефективніший рецепт для тих, хто страждає на безсоння.
