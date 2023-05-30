Що робити, якщо у вас залежність від сексу

Гіперсексуальність – це не про привабливість людини. У медицині так називають стан психіки, у якому розвивається нав'язливе бажання сексу.

Гіперсексуальність також називають сексуальною залежністю чи компульсивним розладом сексуальної поведінки. Однак це не повноцінний діагноз, ви не знайдете його в МКХ-10 або DSM-5 класифікаціях психічних розладів. Щобільше, немає даних, що залежність від сексу – це така сама залежність, як від алкоголю чи наркотиків. Це просто назва, вона некоректна, але її часто використовують.

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Це стан, у якому людина відчуває постійне і непереборне бажання займатися сексом чи іншої сексуальної активності, наприклад мастурбувати. Здавалося б, що тут страшного? Адже хотіти сексу нормально.

Але одна справа займатися ним щиро і переключатися на повсякденні справи після, і зовсім інша – хотіти його проти своєї волі і не отримувати задоволення. Саме з цим стикаються люди із залежністю від сексу.

Як проявляється залежність від сексу

Чітко сказати, яке сексуальна поведінка – норма, а яка – відхилення, не можна. Адже самі психіатри ще не визначилися, чи вважати гіперсексуальність діагнозом, чи ні. Згідно з критеріями МКБ-11 сексуальна залежність – це коли думки і дії в сексуальному плані поглинають життя людини і вони її непідконтрольні.

Ось за якими ознаками можна запідозрити сексуальну залежність:

Сексуальні фантазії, потяг та пов'язана з цим поведінка не контролюється.

Така поведінка забирає багато часу і триває щонайменше пів року – епізодичне підвищення лібідо та активна сексуальна поведінка не вважаються проявами гіперсексуальності.

Позиви до певної сексуальної поведінки виникають самі собою – коли людина займається такою активністю, то відчуває спочатку полегшення, а потім сором і провину.

Гіперсексуальна поведінка заважає жити і шкодить здоров'ю людини – вона продовжує займатися сексом, навіть якщо ризикує заразитися інфекцією або передати її партнерові. А може витрачати всі гроші на послуги секс-робітниць та влазити у борги.

Поведінка заважає створювати чи підтримувати стабільні романтичні стосунки.

Що робити залежним від сексу

Основна мета терапії – впоратися із потягом, навчитися стримувати проблемну поведінку і при цьому зберегти радість та задоволення від сексу та стосунків. У цьому допомагають ліки, психотерапія та групи підтримки.

Ліки. Антидепресанти діють на систему винагороди в мозку та пригнічують потяг у людини із залежністю від сексу. Також вони знижують лібідо. Ще стримують пориви зайнятися сексуальною активністю нормотиміки. Однак підбирати препарат та дозування потрібно разом із лікарем-психіатром.

Психотерапія. Вчить керувати своєю поведінкою. При гіперсексуальності ефективними напрямками вважають когнітивно-поведінкову та психодинамічну терапії, терапію прийняття та відповідальності.

Групи підтримки. Найчастіше вони влаштовані за принципом 12-крокової програми анонімних алкоголіків. У групах можна дізнатися більше про свій розлад, знайти підтримку серед людей із такими ж проблемами та запобігти загостренню стану.