Європейський регулятор підтвердив новий небезпечний побічний ефект Оземпіку та інших аналогів

Семаглутид, діюча речовина популярних препаратів для зниження ваги та лікування цукрового діабету 2 типу – таких як "Оземпік", "Ребелсас" і "Вегові" – найчастіше асоціюється з нудотою та блюванням. Однак останнім часом увагу експертів привернув інший, значно серйозніший ризик: раптова та незворотна втрата зору.

Семаглутид – це синтетичний аналог гормону GLP-1, який допомагає контролювати рівень цукру та зменшує апетит, сприяючи схудненню. Зі зростанням популярності цих препаратів учені активно працюють над зменшенням кількості побічних ефектів, пише 24 Канал з посилання на JAMA Ophthalmology.

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Небезпечний побічний ефект семаглутиду

Втім, не всі побічні дії семаглутиду вдається мінімізувати. Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) офіційно визнало: семаглутид може провокувати вкрай рідкісне, але небезпечне ускладнення – ішемічну невропатію зорового нерва (NAION).

Це захворювання виникає через порушення кровопостачання зорового нерва й часто призводить до раптової, незворотної втрати зору, найчастіше на одне око. Особливо вразливі до цього ускладнення пацієнти з діабетом, гіпертонією або підвищеним рівнем холестерину.

Рішення EMA базується одразу на кількох наукових публікаціях. Вагомий внесок зробили американські дослідники з Массачусетської клініки зору та слуху і Гарвардської медичної школи, які проаналізували медичні дані 16 800 пацієнтів, включаючи 710 осіб, що приймали семаглутид. Їхній висновок: при діабеті ризик NAION зростав у 4 рази, а в пацієнтів з ожирінням – у 7 разів. Ці результати отримали із врахуванням віку, статі, маси тіла та супутніх діагнозів.

У березні 2025 року подібні тривожні дані оприлюднили вчені Єльського університету. Вони з’ясували, що у пацієнтів із діабетом, які приймали агоністи GLP-1 понад два роки, ризик розвитку NAION був удвічі вищим, ніж у тих, хто лікувався іншими засобами. Водночас в іншого препарату аналогічного призначення – "Мунджаро" (на основі тирзепатиду) – подібних побічних ефектів не виявили.

Що зміниться

EMA зобов’язало виробників препаратів із семаглутидом оновити інструкції, зазначивши в них ризик розвитку важкої невропатії зорового нерва. З 6 червня 2025 року лікарі по всьому Євросоюзу зобов’язані інформувати пацієнтів про новий побічний ефект.

При цьому фахівці наголошують: якщо ви вже проходите курс лікування, не варто самостійно припиняти приймання препарату, особливо за наявності проблем із зором – будь-які зміни терапії потрібно узгоджувати з лікарем.

Хоча NAION трапляється приблизно в одного з 10 000 пацієнтів, сам факт визнання такого серйозного ризику підкреслює важливість уважного ставлення до безпеки настільки популярних препаратів, як "Оземпік" і "Вегові". Попит на ці засоби в Європі та США не раз перевищував пропозицію.