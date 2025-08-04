Препарати на основі семаглутиду, як от Ozempic, Wegovy, Mounjaro чи Rybelsus стали справжнім проривом у боротьбі із зайвою вагою. Втім, разом із вражаючою ефективністю, зростає кількість скарг на неприємні побічні ефекти: випадіння волосся, ослаблення м'язів та в'ялість шкіри.

Які наслідки схуднення на Оземпік?

Пластичний хірург Дженніфер Левін у інтерв'ю Vogue назвав це явище "перетворенням винограду на родзинку". Він пояснив, що через стрімку втрату об'єму тканин шкіра обличчя обвисає, з'являються ознаки передчасного старіння. Детальніше про наслідки для тіла від схуднення на Оземпік, розповідає 24 Канал.

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Волосся: що відбувається і як допомогти?

З кожним місяцем збільшується кількість людей, що худнуть за допомогою GLP-1 препаратів, які помічають порідіння волосся. Проте, як пояснив дерматолог Маріса Гаршик, самі ліки не руйнують волосяні фолікули.

Імовірна причина – телогенова алопеція – реакція організму на різкий стрес або дефіцит поживних речовин, що виникає під час стрімкого схуднення.

Що робити: зверніться до дерматолога, якщо випадіння не припиняється протягом 3–6 місяців. Також слід перевірити рівень заліза, цинку, вітаміну D та гормонів. Стежте, аби в раціоні було достатньо білкових продуктів та нутрієнтів. Спробуйте ущільнювальні шампуні чи PRP-терапію за потреби.

М'язи: чому ви можете відчути слабкість?

Ще один поширений негативний ефект – втрата м'язової маси. Річ у тім, що при швидкому зниженні ваги організм втрачає не лише жир, а й до 25–30% м'язів.

Зважаючи, що препарати типу Wegovy можуть знизити масу тіла на 15–20%, втрати для м'язової системи стають суттєвими – аж до втоми, слабкості та зниження фізичної витривалості.

Що робити: споживайте мінімум 60 грамів білка щодня. Не забувайте, що м'язи – це тренування, обов'язково додайте силові тренування, хоча б 75 хвилин на тиждень. Без навантаження вам не вдасться зберегти м'язову масу.