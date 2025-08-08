Пацієнтка звернулася до клініки восени 2024 року з наміром зробити підтяжку грудей. Уже через два дні їй призначили операцію, хоча на УЗД було видно утворення в молочних залозах, пише 24 Канал з посилання на Поліцію Києва.

Зробив операцію знаючи про рак

Замість того щоб скерувати жінку на додаткову діагностику – мамографію, КТ чи консультацію онколога – лікар вирішив діяти на власний розсуд. Інформацію про пухлину лікар проігнорував, а проведене хірургічне втручання обернулося справжньою трагедією.

Пластичні операції на молочних залозах категорично не рекомендуються жінкам із фіброзно-кістозною хворобою чи діагностованими онкологічними процесами. Причина проста: будь-яке хірургічне втручання у тканини, уражені пухлиною, може спричинити активізацію та поширення злоякісних клітин, що значно ускладнює перебіг захворювання.

Наслідки недбалості

Дії пластичного хірурга призвели до серйозних ускладнень у пацієнтки. Операція спричинила швидке прогресування раку молочної залози – пухлина не лише збільшилась у розмірах, а й дала нові вогнища ураження.

Коли стало зрозуміло, що уникнути відповідальності не вийде, хірург намагався заплутати слідство і стверджував, що перебуває на лікуванні в іншій області.

Прокуратура уже повідомила лікарю про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для здоров’я пацієнтки (ст. 140 Кримінального кодексу України).