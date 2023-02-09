Післяпологова депресія: що це та чому це не тільки про жінок

Післяпологова депресія – різновид депресивного розладу, з яким стикаються батьки після народження дитини.

Страждають від цього не тільки жінки, які народили – у партнера теж може психічний стан. 4% чоловіків помічають у себе зниження настрою та порушення сну після народження дитини.

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Люди відчувають смуток, тривогу чи розпач, які заважають виконувати повсякденні завдання. Післяпологова депресія може виникнути через кілька тижнів або протягом року після пологів.

Причини та фактори ризику післяпологової депресії

Точна причина невідома. Ймовірно, післяпологова депресія виникає при поєднанні кількох факторів:

Гормональні коливання – вони і так постійно змінюються протягом життя жінки, а в період пологів рівень естрогену та прогестерону різко знижується. Вважається, що це може вплинути на розвиток депресії.

Депресії у минулому – якщо у жінки були епізоди депресії у минулому, ризик захворювання вищий.

Втома – багато жінок після пологів почуваються виснаженими. Адже іноді цей процес проходить довго, боляче і може спричинити ускладнення. Потрібен час, щоб відновитися фізично та ментально.

Емоційні переживання – деякі жінки стикаються із сумнівами, чи хочуть вони народжувати дитину. Навіть якщо вагітність була запланована і бажана, звикнути до думки про народження малюка нелегко. Відчувати сумніви, сум і вину нормально. Однак деякі батьки можуть фіксуватися на таких думках, і це позначається на психічному стані.

Непередбачені обставини – великі зміни у житті, такі як смерть чи хвороба близьких, відсутність підтримки у період вагітності та пологів, зміна місця проживання та нестабільна ситуація у світі, підвищують ризик розвитку післяпологової депресії.

Симптоми післяпологової депресії

Післяпологова депресія – це не лише знижений настрій та небажання щось робити. Скарги бувають різними.

Ось найчастіші симптоми депресії в післяпологовий період:

Поганий настрій – смуток, туга і сльозливість – більшу частину часу.

Дратівливість щодо партнера, дитини та оточення.

Немає задоволення від звичних речей чи втрата інтересу до них.

Постійне почуття втоми, яке не минає, навіть якщо відпочити.

Проблеми зі сном – причому вони зберігаються, навіть якщо дитина спить і не турбує батьків.

Сильна сонливість упродовж дня.

Труднощі у концентрації та прийнятті рішень.

Втрата апетиту чи, навпаки, переїдання, щоб отримати хоч якусь насолоду.

Поява в голові думок на кшталт "Я недостатньо хороша(-ий) мама(тато)", "Я не можу подбати про свою дитину як треба", "Дитина мене не любить".

Проблеми у взаємодії з дитиною – наприклад, немає почуття задоволення від спілкування з нею.

Розібратися, чи це післяпологова депресія, чи ні, може допомогти Единбурзька шкала післяпологової депресії. Це надійний самоопитувач, який можна пройти самостійно та швидко оцінити свій стан. Він не замінить консультації фахівця і може помилятися, але з високою ймовірністю визначить післяпологову депресію у жінок.

Як лікують післяпологову депресію

Вибір терапії залежить від ступеня важкості депресії. Під час легкої впоратися зі своїми емоціями допоможе психотерапія. Свою ефективність при цьому діагнозі показали такі напрямки, як когнітивно-поведінкова та міжособистісна терапія.

У випадках помірної та тяжкої депресії – або якщо психотерапія недоступна – додають антидепресанти. Але оскільки вони в невеликій кількості все ж таки проникають у грудне молоко, потрібно оцінювати користь та ризики такого лікування.

Згідно з британськими клінічними рекомендаціями, найбільш вивченими та безпечними в лікуванні післяпологової депресії вважаються антидепресанти сертралін і пароксетин. Але підбирати препарат має психіатр!

Отже, якщо ваш настрій значно погіршився або з'явилася тривога і це не минає через два тижні після народження малюка на світ – зверніться за допомогою до психотерапевта або психіатра.