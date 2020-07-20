У столичному приватному пологовому будинку "Лелека" батьки написали відмову від дитини. Директор пологового будинку написав, що такого в його приватній практиці не було ще з "радянських" часів.

Валерій Зукін – директор пологового будинку написав у Facebook, що дитина народилася з пороком розвитку, але не критичним, він піддається лікуванню, але попри роз'яснення медиків, батьки все ж вирішили залишити дитину в пологовому.

Читайте також Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померла породілля – немовля у важкому стані

Валерій Зукін “Сьогодні в Лелеці написали відмову від дитини. Я останній раз стикався з подібною ситуацією багато-багато років тому. Були і відмови, були і підкидьки в моїй практиці. Тільки це все далеко-далеко, в "радянському" минулому. З 1992 року я працюю в приватній медицині і якось такі ексвізитні ситуації нехарактерні”

За словами медика, дитина народилася "з не таким вже критичним пороком розвитку", втім, їх не можна було побачити на УЗД. Немовля потребує лікування, але медична допомога здатна скоригувати порок.

Зукін зазначив, що батьки "абсолютно несподівано" вирішили відмовитися від дитини. Крім того, медики медики говорили з батьками, довго пояснювали і наводили аргументи, втім, марно.

Як сніг на голову. Ось так ось просто — встали, пішли і забули. Начебто дитини і немає,

– написав лікар.

Валерій Зукін “ Пишу, щоб всі люди задумалися про відповідальність за своїх дітей. Подібні випадки рідкісні, але з якоюсь періодичністю зустрічаються в практиці ”.

Лікар додав, що сподівається на щасливий кінець історії, щоб маленьку дівчинку вилікували, вона знайшла своїх батьків, які будуть її любити, не заглядаючи в діагноз.

Варто додати, що вартість пологів у Лелеці стартує від 49 460 гривень.