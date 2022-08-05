Чи можна робити пілінг кавовою гущею

Корисні властивості для шкіри є в кавовому екстракті або кавовому маслі: вони багаті на антиоксиданти. Кавова гуща таких результатів не дає, проте її можна використовувати як компонент домашнього скрабу для тіла.

Як використовувати кавову гущу

Кавову гущу додають у скраби ручної роботи, щоб відлущувати, розгладжувати та пом'якшувати шкіру. Таким скрабом добре обробляти грубі та сухі ділянки на шкірі, наприклад лікті, коліна та ступні.

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Кофеїн у кавовій гущі може покращити зовнішній вигляд шкіри: він стягує шкіру і робить її більш пружною та підтягнутою, але лише тимчасово. Цей ефект підтягнення, допомагає зняти набряк під очима, а якщо використовувати кавову гущу в проблемних місцях на шкірі стегон, то він на короткий час робить целюліт менш помітним.

Як зробити скраб для тіла

Кавово-цукровий скраб для тіла. Потрібна змішати пів склянки цукру, 2 столові ложки кавової гущі та чверть склянки мигдальної олії. Цією сумішшю масажують все тіло у душі. Після цього її потрібно змити теплою водою. Процедури потрібно щоразу робити зі свіжою гущею, а залишки викидати.

Не для всіх типів шкіри

Кавова гуща може бути досить твердою, тому краще не використовувати саморобний скраб для чутливої ​​шкіри. Однак, незалежно від типу шкіри, не можна терти тіло скрабом із кавовою гущею надто агресивно, щоб не з'явилося подразнення.

Зазвичай будь-яке відчуття печіння, поколювання чи почервоніння – це ознаки того, що ви перестаралися зі скрабом. Ще важливе правило – використовувати домашній скраб не частіше, ніж два рази на тиждень, щоб дати шкірі відновитися.