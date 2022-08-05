Чи можна робити пілінг кавовою гущею
Джерело:Very Well Health
Корисні властивості для шкіри є в кавовому екстракті або кавовому маслі: вони багаті на антиоксиданти. Кавова гуща таких результатів не дає, проте її можна використовувати як компонент домашнього скрабу для тіла.
Як використовувати кавову гущу
Кавову гущу додають у скраби ручної роботи, щоб відлущувати, розгладжувати та пом'якшувати шкіру. Таким скрабом добре обробляти грубі та сухі ділянки на шкірі, наприклад лікті, коліна та ступні.
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Кофеїн у кавовій гущі може покращити зовнішній вигляд шкіри: він стягує шкіру і робить її більш пружною та підтягнутою, але лише тимчасово. Цей ефект підтягнення, допомагає зняти набряк під очима, а якщо використовувати кавову гущу в проблемних місцях на шкірі стегон, то він на короткий час робить целюліт менш помітним.
Як зробити скраб для тіла
Кавово-цукровий скраб для тіла. Потрібна змішати пів склянки цукру, 2 столові ложки кавової гущі та чверть склянки мигдальної олії. Цією сумішшю масажують все тіло у душі. Після цього її потрібно змити теплою водою. Процедури потрібно щоразу робити зі свіжою гущею, а залишки викидати.
Не для всіх типів шкіри
Кавова гуща може бути досить твердою, тому краще не використовувати саморобний скраб для чутливої шкіри. Однак, незалежно від типу шкіри, не можна терти тіло скрабом із кавовою гущею надто агресивно, щоб не з'явилося подразнення.
Зазвичай будь-яке відчуття печіння, поколювання чи почервоніння – це ознаки того, що ви перестаралися зі скрабом. Ще важливе правило – використовувати домашній скраб не частіше, ніж два рази на тиждень, щоб дати шкірі відновитися.