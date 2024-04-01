Небезпечний пил із Сахари в Україні: алерголог розповіла, як захиститись

Пил з пустелі Сахара уже зафіксували в Україні. Пил і тьмяне небо мешканці західних областей могли спостерігати ще вчора, а сьогодні явище пошириться на більшість областей нашої країни.

Про потенційні ризики для здоров'я та як мінімізувати шкоду, 24 Канал розпитав у лікарки, пульмонолога, алерголога, кандидата медичних наук Майї Руселевич.

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Пил із Сахари в Україні

1 квітня Укргідрометцентр повідомив, що пил із Сахари зафіксували в Україні. Зазначають, що він становить загрозу для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

"Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT)", – ідеться у повідомленні.



Пил із Сахари поширився на Україну / Фото Укргідрометцентру

Чи є небезпека

Водночас метеорологи заспокоюють, що прямої загрози через запиленість повітря для населення немає.

"Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 метри за секунду, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде. Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте", – повідомили метеорологи.

Ризики для здоров'я

Алерголог Майя Руселевич пояснила у коментарі 24 Каналу, що пил із Сахари може бути небезпечний для людей, які мають захворювання дихальної системи або ЛОР органів.

Річ у тім, що пил може подразнювати слизові оболонки, часто викликає кашель, нежить, утруднене дихання.

Майя Руселевич – алерголог "Передусім мова про людей з бронхіальною астмою, з рецидивуючими бронхітами, з хронічними обструктивними захворюванями легень, муковісцидозом та людей з алергічним ринітом, дітей, які часто хворіють".

Також, за словами алерголога, явище небезпечне для людей, які мають алергію на пилок.

Як мінімізувати шкоду пилу

Лікарка пояснює, що для того, аби уникнути негативних наслідків для здоров'я унаслідок поширення в Україні пилу із Сахари варто дотримуватись простих рекомендацій. І звісно, перше, що варто зробити, – мінімізувати контакт із пилом.

Майя Руселевич – алерголог "Ми повинні мінімізувати контакт з пилом. Для цього не слід виходити на вулицю, застососувати кондиціонери, очищувачі повітря".

Обмежте перебування на вулиці та використання парфумів

! Людям, які входять до груп ризику, лікарка радить одягати маски, спеціальні респіратори. Також можна використовувати назальні фільтри, які запобігають проникненню мікрочастинок пилу на слизові оболонки.

За словами лікарки у ці дні дуже важливо уникати занять спортом на вулиці. Для тих, хто любить бігати, грати футбол, варто обрати іншу активність на час поширення пилу із Сахари.

Майя Руселевич – алерголог "Варто зменшити фізичні наватаження на вулиці, не бігати, не грати у футбол. Краще обирати заняття у приміщенні, де застосовують конидіціонери, особливо очищувачі повітря з гіпофільтрами та зволожувачі повітря для того, щоб вологість повітря була 50 – 60 відсотків".

Це допоможе мінімізувати потрапляння пилу на слизові оболонки та виникнення запального процесу. Крім того, алерголог наголошує, що варто пити багато води.

Споживати багато води важливо, щоб наші слизові не пересихали. А ще варто мінімізувати використання ефірних олій, парфумів, дезодорантів, щоб зменшити подразнення ними.

"Вимити шкідливий пил": як очистити слизову

Лікарка Майя Руселевич радить застосовувати назальний душ, або назальний спрей з ізотонічним, сольовим розчином. Це необхідно для того, щоб змити пил зі слизової носи.

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Ці прості поради допоможуть мінімізувати потрапляння пилу на слизові та зменшать ризики загострень хронічних захворювань.

Пил може "переносити" віруси та бактерії

Окрім подразнення слизових і шкоди для груп ризику є ще одна небезпека пилу із Сахари. Він може переносити алергени. Лікарка пояснює, що часто алергічні захворювання загострюються саме в період пилових бур.

"Частинки пилу можуть переносити віруси. А тому часто у період бур діти можуть підхопити ГРВІ, риновірус, аденовірус, вірус грипу", – зазначила лікарка.

Отже, ще раз наголосила, що важливо обмежити перебування на вулиці, закривати вікна, промивати ніс, звертати увагу на вологість повітря.

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