Чи підвищують телефони ризик раку мозку: результати великого дослідження

У ході великого дослідження, проведеного групою вчених із різних країн, було встановлено, що тривалі розмови по мобільному телефону не призводять до підвищення ризику пухлин мозку.

У 2011 році Міжнародне агентство з дослідження раку ВООЗ (IARC) віднесло телефонні розмови до потенційних канцерогенів, проте подальші дослідження не підтвердили цієї теорії, але всі вони мали свої недоліки.

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Багато з попередніх досліджень були ретроспективними та ґрунтувалися на даних людей, які вже мають діагноз раку. Недолік цього методу у тому, що під час такого дослідження вчені "шукають під ліхтарем": у світі більше людей, які користуються стільниковими телефонами, ніж тих, хто не користується. Тому не дивно, що серед них знайшли більше тих, хто має рак мозку.

Нове дослідження впливу телефонів

З кожним новим поколінням мобільних телефонів виникають дебати щодо потенційного впливу радіочастотних електромагнітних полів на здоров'я.

Дослідження, в якому взяли участь 264 574 особи з Данії, Фінляндії, Нідерландів, Швеції та Великобританії, було проведено між 2007 та 2012 роками.

Спочатку учасники відповідали на питання про частоту та тривалість використання мобільного телефону. Потім вчені аналізували медичні записи цих людей з метою оцінки поширеності пухлин мозку.

Мобільні телефони не викликають рак

В ході дослідження вчені виявили 149 гліом, 89 менінгіом і 29 випадків невриноми слухового нерва, проте не було виявлено різниці в ризик розвитку цих пухлин між людьми, які провели багато часу, розмовляючи по мобільному телефону, і тими, хто використовував його менше.

Наприклад, ризик отримати гліому у тих, хто довго розмовляв телефоном, був аналогічним тому, хто цього не робив, для менінгіоми він був вищим на шість відсотків. Але і там, і там відхилення щодо ризиків були порівняні з точністю статистичної оцінки. Інакше кажучи, вони були статистично незначні.

Крім того, учасники, які почали користуватися мобільними засобами зв'язку більш ніж за 15 років до початку дослідження, не мали більшого ризику отримати рак мозку порівняно з тими, хто почав робити це пізніше.