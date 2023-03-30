Знайшли простий спосіб підвищення успішності дітей

Якщо ваша дитина стала краще вчитися після того, як почала регулярно і із задоволенням займатися спортом — це не випадковість. Дослідники підтвердили важливість фізичної активності для розвитку дітей.

Нове дослідження фізичної активності у дітей

Студенти педагогічного факультету Кембриджського Університету скористалися результатами національного когортного дослідження, в якому брали участь англійці, які народилися з 2000 по 2002 рік. Вони проаналізували інформацію про успішність, емоційну стійкість, соціальний добробут та фізичну активність понад 4 тисячі учасників, зібрані у віці 7, 11 та 14 років, включивши до дослідження численні результати тестів та опитувань вчителів.

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Статистичний аналіз проводився в кілька етапів, і насамперед вчені оцінили зв'язок між фізичною активністю та самоконтролем. Загалом у всіх школярів, які відвідували спортивні секції, було менше проблем із поведінкою, у них рідше траплялися перепади настрою та емоційні сплески.

Фізична активність позитивно впливає на успішність дітей

Автори дослідження також підтвердили непрямий зв'язок фізичної активності з успіхами у навчанні, причому природа цього впливу відрізнялася у різних вікових групах. Так, у молодших школярів, які регулярно займалися фізкультурою та спортом, на успішність у навчанні більшою мірою впливав контроль над своїми емоціями, тоді як починаючи з 11 років стає сильнішим зв'язок із покращенням поведінки.

Коли вчені скоригували дані з урахуванням соціально-економічного чинника, тобто рівня життя школярів, цей зв'язок став слабкішим. У дітей із неблагополучних сімей, які займаються спортом, виявилося більше проблем з емоційним регулюванням та поведінкою, ніж у їх більш забезпечених однолітків. Автори дослідження зазначили також, що такі школярі мають набагато менше можливостей для відвідування спортивних секцій і клубів. Однак у цієї групи дітей успішність у навчанні була вищою порівняно з іншими школярами із сімей з низькими доходами.

Вчені вважають, що ці результати наочно демонструють, наскільки фізична активність у ранньому дитинстві сприяє розвитку таких якостей, як терпіння, відповідальність за вчинки, вміння працювати в команді.