На підприємстві "Київхліб" масовий спалах COVID-19. Внаслідок цього пекарню закрили на карантин.

Спершу симптоми хвороби з'явилися у трьох працівників пекарні, внаслідок чого вони звернулися до лікарні, повідомляє Віталій Кличко.

До теми COVID-19 у Києві: кількість хворих щодня зростає

Оскільки тести підтвердили в кожного з них COVID-19, обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими.

Нагадаємо, що цех-пекарню закрили на карантин. Нині там проводять посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи перебувають самоізоляції.

Зазначимо, що в Солом’янському районі столиці захворів один із фахівців районного управління освіти. На сьогодні встановили 62 людини, з якими він контактував. У 3 із них підозрюють наявність коронавірусу.

Станом на 7 серпня, у столиці виявили 9 178 випадків захворювання на COVID-19. На жаль, 142 пацієнти померли. Але 3 163 киянам вдалося одужати.