Чому виникають бородавки на стопі та як їх лікувати

Підошовна бородавка – варіант шкірної інфекції. При цьому в організм потрапляє вірус папіломи людини (ВПЛ) та розмножується.

Є групи ризику, які схильні до інфекції. Таких людей обєднує ослаблена робота імунної системи. Це діти та підлітки, люди з імунодефіцитами, аутоімунними хворобами та літні.

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Ще часто зустрічаються бородавки у людей, які обробляють рибу та м'ясо, проте незрозуміло чому. Це пов'язують з тим, що деякі просто чутливіші до цієї інфекції. Бородавки бувають не лише підошовні. Вони можуть з'явитися на обличчі, руках та пальцях і навіть під нігтями.

Симптоми бородавок на стопі

Бородавки в більшості випадків легко впізнати за характерними ознаками:

Виглядає як невеликий наріст на підошві стопи – зазвичай біля основи пальців, на подушечках пальців або п'яті.

Ділянка шкіри, де утворилася бородавка, на дотик тверда і шорстка.

Бородавки скупчуються на підошві стопи – у цьому випадку їх називають мозаїчними.

На верхівці бородавки з'являються чорні крапки – це кровоносні судини, які її живлять.

Стопа болить при ходьбі чи стоянні на ногах, але це не завжди. Найчастіше підошовні бородавки не болять.

У деяких випадках непросто зрозуміти, чи це бородавка. Для точної діагностики та підбору лікування слід звернутися до дерматолога.

Як позбутися бородавок на стопі

Тактика лікування залежить від того, наскільки людину непокоїть бородавка і чи заважає вона їй ходити та носити взуття. 65% усіх бородавок минають самі протягом двох років. Однак підошовні бородавки піддаються лікуванню важче за інші.

Лікувати бородавки можна в домашніх умовах. Ефективними у боротьбі з ними вважають кислоти. Саліцилова та молочна кислоти у високій концентрації відлущують поверхню шкіри та руйнують бородавку. Але на це потрібен час – найчастіше кілька тижнів.

Лікарі можуть зруйнувати бородавку рідким азотом, а ще за допомогою лазера та гоління шкіри. Але все це роблять медичні фахівці – не повторюйте процедури в домашніх умовах.