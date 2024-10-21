Як підготуватись до вагітності: які аналізи потрібно здати

Планування вагітності потрібно здійснювати заздалегідь: необхідно пройти відповідні аналізи та обстеження. Це допоможе виявити проблеми зі здоровʼям та вилікувати їх до зачаття дитини.

Під час підготовки до зачаття важливо довести хронічні захворювання до стадії ремісії. Це означає відсутність гострих проявів. Наприклад, при загостренні псоріазу рекомендується відкласти вагітність до зникнення симптомів, пише NHS.

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Які потрібно здати аналізи для підготовки до вагітності

Клінічний аналіз крові: допомагає виявити анемію за показниками гемоглобіну та еритроцитів. Феритин та залізо: необхідні для діагностики прихованого дефіциту заліза. Тиреотропний гормон (ТТГ): визначає стан щитоподібної залози. Вітамін D-25(OH).

Також важливо пройти перевірку на інфекції, що передаються статевим шляхом, такі як ВІЛ, гепатити В і С, та сифіліс, оскільки їх можна підхопити навіть під час відвідування недобросовісного майстра манікюру.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Які аналізи можна проігнорувати

При плануванні вагітності не завжди потрібно проводити деякі аналізи:

Антимюллерів гормон (АМГ): характеризує оваріальний резерв і необхідний лише при труднощах із зачаттям. Якщо зачаття не відбувається протягом року у жінок до 35 років і протягом шести місяців у жінок старше 35 років, його варто перевірити.

Біохімічний аналіз крові: не потрібен, якщо немає виразних скарг на здоров'я.

Загальний аналіз сечі та інші стандартні дослідження можуть не знадобитися без спеціальних показань.

Що ще потрібно зробити

Потрібно провести лише критично важливі обстеження, такі як ультразвукове дослідження органів малого таза з 5 по 7 день менструального циклу і молочних залоз з 5 по 10 день циклу.

Також важливо не нехтувати вакцинацією проти кору, краснухи, вітрянки та коронавірусу. Для визначення необхідності вакцинації може знадобитися аналіз на наявність антитіл (IgG). У разі відсутності антитіл потрібна вакцинація з відстрочкою планування вагітності на певний термін.

Рекомендується також відвідування стоматолога для лікування карієсу і проведення профілактичного чищення, а також консультації у спеціалістів з хронічних захворювань і психолога для обговорення аспектів майбутньої вагітності.