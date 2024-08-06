Кабмін звільнив заступника глави МОЗ Ємця

Кабінет міністрів України звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я. Ємець обіймав цю посаду з червня 2021 року.

Петро Ємець працював заступником директора департаменту в МОЗ. Про рішення уряду сьогодні, 6 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника Міністра охорони здоров'я України", – написав Мельничук.

Призначаючи Петра Ємця своїм заступником очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначав, що він "пройшов у міністерстві шлях від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту".

. 2 червня 2021 року Кабінет Міністрів призначив Петра заступником міністра охорони здоров'я України. Раніше він обіймав посаду заступника директора департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.